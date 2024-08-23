Захватившие ИК-19 заключенные обновили свои требования

По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого
новость из сюжетаЗаключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области
Захватчики колонии №19 в Волгорадской области не просили два миллиона долларов и вертолет. Об этом сообщила Baza.
«Они заявили, что не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого», — пишет telegram-канал Baza.
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Один из захватчиков утверждает, что у них еще много заложников. По предварительным данным, погибли двое сотрудников ИК. Ранее сообщалось, что захватившие колонию называют себя членами террористического и запрещенного «ИГ».
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