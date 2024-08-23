Захватившие ИК-19 заключенные обновили свои требования

Захватчики волгоградской ИК-19 не просили 2 млн долларов и вертолет

23 августа 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Захватчики колонии №19 в Волгорадской области не просили два миллиона долларов и вертолет. Об этом сообщила Baza. «Они заявили, что не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого», — пишет telegram-канал Baza. Один из захватчиков утверждает, что у них еще много заложников. По предварительным данным, погибли двое сотрудников ИК. Ранее сообщалось, что захватившие колонию называют себя членами террористического и запрещенного «ИГ».