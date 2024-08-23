Захватившие ИК-19 заключенные обновили свои требования

Захватчики волгоградской ИК-19 не просили 2 млн долларов и вертолет
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Захватчики колонии №19 в Волгорадской области не просили два миллиона долларов и вертолет. Об этом сообщила Baza.

«Они заявили, что не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого», — пишет telegram-канал Baza.

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Один из захватчиков утверждает, что у них еще много заложников. По предварительным данным, погибли двое сотрудников ИК. Ранее сообщалось, что захватившие колонию называют себя членами террористического и запрещенного «ИГ».

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Захватчики колонии №19 в Волгорадской области не просили два миллиона долларов и вертолет. Об этом сообщила Baza. «Они заявили, что не просили два млн долларов и вертолет. По их словам, они предлагают поменять раненого заложника на другого», — пишет telegram-канал Baza. Один из захватчиков утверждает, что у них еще много заложников. По предварительным данным, погибли двое сотрудников ИК. Ранее сообщалось, что захватившие колонию называют себя членами террористического и запрещенного «ИГ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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