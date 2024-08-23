Заключенные назвали причину убийства сотрудника ИК-19 в Суровикино

В результате бунта в ИК-19 в Волгорадской области руководство приняло решение побрить наголо радикалов. Это, по словам заключенных, и стало причиной убийства сотрудников колонии. Об этом сообщает «Mash».
«Теперь каждый находящийся в камере — без бороды и волос на голове. Независимо от вероисповедания», — передает «Mash» в своем telegram-канале. Кроме того, заключенные, исповедующие ислам, выразили недовольство по поводу того, что им якобы запрещали читать религиозные тексты, использовать молитвенные коврики и другие предметы религиозного назначения.
В исправительной колонии №19 в Суровикино Волгоградской области произошел бунт, в ходе которого заключенные захватили четверых сотрудников ФСИН и предъявили требования о вертолете, двух миллионах долларов и беспрепятственном выезде за границу. Позже они уточнили требования, предложив поменять раненого заложника на другого. В результате инцидента погибло от двух до трех человек. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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