23 августа 2024

Четырехлетний ребенок утонул в ЯНАО

Следователи ЯНАО проверяют обстоятельства гибели ребенка в Пуровском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тарко-Сале утонул ребенок (фото из архива)
В Тарко-Сале утонул ребенок (фото из архива) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) утонул немой ребенок. По факту гибели ребенка следователи окружного СУ СКР проводят доследственную проверку.

«По факту гибели ребенка в Пуровском районе ЯНАО проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По информации источников агентства, четырехлетний немой мальчик потерялся 23 августа около 17:30.

Его тело достали из воды в районе 19 часов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) утонул немой ребенок. По факту гибели ребенка следователи окружного СУ СКР проводят доследственную проверку. «По факту гибели ребенка в Пуровском районе ЯНАО проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По информации источников агентства, четырехлетний немой мальчик потерялся 23 августа около 17:30. Его тело достали из воды в районе 19 часов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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