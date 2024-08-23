Четырехлетний ребенок утонул в ЯНАО

В Тарко-Сале утонул ребенок (фото из архива)
В Тарко-Сале (ЯНАО) утонул немой ребенок. По факту гибели ребенка следователи окружного СУ СКР проводят доследственную проверку.
«По факту гибели ребенка в Пуровском районе ЯНАО проводится доследственная проверка», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. По информации источников агентства, четырехлетний немой мальчик потерялся 23 августа около 17:30.
Его тело достали из воды в районе 19 часов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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