Погибший в захваченной колонии зэк должен был отправиться на СВО

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Осужденный ИК-19, убитый в ходе бунта, подписал контракт с МО РФ и должен был отправиться на СВО, сообщили в telegram-каналах
Осужденный ИК-19, убитый в ходе бунта, подписал контракт с МО РФ и должен был отправиться на СВО, сообщили в telegram-каналах Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Осужденный, убитый в ходе бунта заключенных в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, должен был отправиться на СВО. Он находился в ИК по обвинению в дезертирстве и незадолго до смерти подписал контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили telegram-каналы.

«Погибший в ИК-19, осуждённый за дезертирство, подписал контракт с Минобороны незадолго до смерти и должен был отправиться на СВО», — заявили в telegram-канале Baza. Там добавили, что осужденного звали Башкатов С., ему было 34 года. В 2022 году он был мобилизован, ранен и госпитализирован, однако после этого не вернулся в часть. В мае того же года Башкатова осудили на 5 лет колонии за дезертирство. 

В канале рассказали, что за две недели до происшествия погибший звонил матери и рассказывал о контракте с МО РФ. Он должен был вновь отправиться на СВО.

Ранее в ИК-19 заключенные, назвавшие себя членами «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация), организовали бунт и захватили осужденных и сотрудников в заложники. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, погибли восемь человек: четыре сотрудника ФСИН и четыре заключенных.

Сейчас ИК-19 работает штатно, на ее территории проводят следственные действия. Сотрудники органов устанавливают, как у осужденных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства.

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Осужденный, убитый в ходе бунта заключенных в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, должен был отправиться на СВО. Он находился в ИК по обвинению в дезертирстве и незадолго до смерти подписал контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили telegram-каналы. «Погибший в ИК-19, осуждённый за дезертирство, подписал контракт с Минобороны незадолго до смерти и должен был отправиться на СВО», — заявили в telegram-канале Baza. Там добавили, что осужденного звали Башкатов С., ему было 34 года. В 2022 году он был мобилизован, ранен и госпитализирован, однако после этого не вернулся в часть. В мае того же года Башкатова осудили на 5 лет колонии за дезертирство.  В канале рассказали, что за две недели до происшествия погибший звонил матери и рассказывал о контракте с МО РФ. Он должен был вновь отправиться на СВО. Ранее в ИК-19 заключенные, назвавшие себя членами «ИГ» (запрещенная в России террористическая организация), организовали бунт и захватили осужденных и сотрудников в заложники. Прежде чем бунтовщиков ликвидировали снайперы, погибли восемь человек: четыре сотрудника ФСИН и четыре заключенных. Сейчас ИК-19 работает штатно, на ее территории проводят следственные действия. Сотрудники органов устанавливают, как у осужденных оказались флаги запрещенных организаций, ножи, телефоны и компоненты для взрывного устройства.
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