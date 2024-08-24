24 августа 2024

Mash: вор в законе Раджик Нижневартовский найден мертвым в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело криминального авторитета обнаружили в дачном поселке
Тело криминального авторитета обнаружили в дачном поселке Фото:
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет и вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает Mash.

«Вор в законе Раджик Нижневартовский найден мёртвым в Подмосковье. Предположительно он совершил самоубийство после конфликта с местными решалами», — передает Mash. 

Сообщается, что тело Раджика Нижневартовского обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа этим вечером. Там он отдыхал с друзьями, потом внезапно вышел в другую комнату, откуда раздался выстрел. 

Раджик Нижневартовский в последний раз освободился из колонии летом 2020 года. У него три судимости: дважды его брали с наркотиками и один раз за разбойное нападение.

Ранее URA.RU сообщало, что криминальный авторитет Раджик Нижневартовский утратил влияние в ХМАО. По данным источников, близких к силовым структурам, это произошло после того, как его «раскороновали» из воров в законе.

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Криминальный авторитет и вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает Mash. «Вор в законе Раджик Нижневартовский найден мёртвым в Подмосковье. Предположительно он совершил самоубийство после конфликта с местными решалами», — передает Mash.  Сообщается, что тело Раджика Нижневартовского обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа этим вечером. Там он отдыхал с друзьями, потом внезапно вышел в другую комнату, откуда раздался выстрел.  Раджик Нижневартовский в последний раз освободился из колонии летом 2020 года. У него три судимости: дважды его брали с наркотиками и один раз за разбойное нападение. Ранее URA.RU сообщало, что криминальный авторитет Раджик Нижневартовский утратил влияние в ХМАО. По данным источников, близких к силовым структурам, это произошло после того, как его «раскороновали» из воров в законе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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