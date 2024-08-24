Mash: вор в законе Раджик Нижневартовский найден мертвым в Подмосковье

Криминальный авторитет и вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), трижды судимый за наркотики и разбойное нападение, найден мертвым в Подмосковье. Предположительно, он совершил самоубийство, сообщает Mash.
«Вор в законе Раджик Нижневартовский найден мёртвым в Подмосковье. Предположительно он совершил самоубийство после конфликта с местными решалами», — передает Mash.
Сообщается, что тело Раджика Нижневартовского обнаружили в дачном поселке Дружба Ленинского городского округа этим вечером. Там он отдыхал с друзьями, потом внезапно вышел в другую комнату, откуда раздался выстрел.
Раджик Нижневартовский в последний раз освободился из колонии летом 2020 года. У него три судимости: дважды его брали с наркотиками и один раз за разбойное нападение.
Ранее URA.RU сообщало, что криминальный авторитет Раджик Нижневартовский утратил влияние в ХМАО. По данным источников, близких к силовым структурам, это произошло после того, как его «раскороновали» из воров в законе.
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