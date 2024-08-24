Вор в законе и смотрящий за Югрой найден мертвым: чем знаменит Раджик Нижневартовский

Вор в законе Раджик Нижневартовский найден мертвым в Подмосковье

25 августа 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Тело криминального авторитета с огнестрельными ранениями обнаружили в Подмосковье Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Противостояние воров в законе Вора в законе Ражидина Михралиева (Раджик Нижневартовский) 24 августа нашли мертвым в Подмосковье. Скончавшийся был трижды судимый за наркотики и разбойное нападение. Неоднократно судимый уроженец Дагестана, по предварительным данным, совершил самоубийство после конфликта с местными криминальными авторитетами. Чем известен «смотрящий» за Нижневартовском, URA.RU собрало в сводном материале. Судимости Согласно открытым данным, Ражидин Абдулгашимович Михралиев родился 18 декабря 1970 года в дагестанском Асакенте. По национальности — лезгин. Впервые был задержан в Нижневартовске в 1994 году, а годом позже Нижневартовский суд осудил его на 10 лет по статье 146 УК РСФСР за разбой. Вышел на свободу Михралиев в 2003 году из-за того, что его дело пересмотрели по новому уголовному кодексу. Раджик Нижневартовский в последний раз освободился из колонии летом 2020 года. Всего у него было три судимости. Помимо разбоя Михралиев дважды попадал за решетку после обнаружения у него героина — в 2015 и 2020 году. Связи с Дедом Хасаном Фамилию Михралиева связывают с другой крупной персоной криминального мира — вором в законе Дедом Хасаном (Асланом Усояном), погибшим в Москве в 2013 году. По информации ряда СМИ, Раджик Нижневартовский пользовался его расположением, поэтому долгое время правоохранители не имели к нему доступа. «Раджик часто появлялся на воровских сходках с соратниками Хасана, включая Владимира Вагина, Алексея Гудыну и Махару Гварамию. Михралиев был коронован в мае 2013 года соратниками Усояна, включая Василия Христофорова, Владимира Зятькова и других», — сообщало издание 86.ру. Смотрящий за Нижневартовском Почти сразу после «коронации» Михралиева наделили статусом смотрящего за Нижневартовском. В тот же год он пережил первое покушение, когда конкуренты взорвали автомобиль супруги Раджика. На момент взрыва в машине был водитель, который и получил ранения. Еще одно покушение на Михралиева недоброжелатели предприняли в 2010-х годах, едва не подстрелив вора в законе на улице. В итоге Раджику пришлось уехать в Москву, поскольку в Нижневартовске он был неугоден местным преступным кланам. Фактически Михралиев остался смотрящим за городом удаленно, перебравшись в Москву. После последнего тюремного заключения Раджик намеревался прибыть в Нижневартовск, подтвердив свой статус и побороться за звание смотрящего за ХМАО. По другим источникам, Михралиев решил отойти от дел и больше времени был за рубежом. В 2022 году, по информации сайта primecrime.ru, с Раджика Нижневартовского сняли воровскую корону. Он лишился признания в Москве и утратил авторитет в регионе. Обстоятельства смерти Труп Раджика Нижневартовского с огнестрельным ранением был обнаружен 24 августа в Ленинском городском округе Подмосковья. Полиция начала работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. «Тело 53-летнего мужчины было обнаружено в садоводческом товариществе Дружба около 17 часов. По предварительным данным, перед смертью Михралиева могли произойти разногласия с местными криминальными элементами», — сообщил telegram-канал Mash. Канал упоминало Михралиева как «вора в законе» и «криминального авторитета», однако официального подтверждения этих сведений от правоохранительных органов не поступало. Ведется следствие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вора в законе Ражидина Михралиева (Раджик Нижневартовский) 24 августа нашли мертвым в Подмосковье. Скончавшийся был трижды судимый за наркотики и разбойное нападение. Неоднократно судимый уроженец Дагестана, по предварительным данным, совершил самоубийство после конфликта с местными криминальными авторитетами. Чем известен «смотрящий» за Нижневартовском, URA.RU собрало в сводном материале. Согласно открытым данным, Ражидин Абдулгашимович Михралиев родился 18 декабря 1970 года в дагестанском Асакенте. По национальности — лезгин. Впервые был задержан в Нижневартовске в 1994 году, а годом позже Нижневартовский суд осудил его на 10 лет по статье 146 УК РСФСР за разбой. Вышел на свободу Михралиев в 2003 году из-за того, что его дело пересмотрели по новому уголовному кодексу. Раджик Нижневартовский в последний раз освободился из колонии летом 2020 года. Всего у него было три судимости. Помимо разбоя Михралиев дважды попадал за решетку после обнаружения у него героина — в 2015 и 2020 году. Фамилию Михралиева связывают с другой крупной персоной криминального мира — вором в законе Дедом Хасаном (Асланом Усояном), погибшим в Москве в 2013 году. По информации ряда СМИ, Раджик Нижневартовский пользовался его расположением, поэтому долгое время правоохранители не имели к нему доступа. «Раджик часто появлялся на воровских сходках с соратниками Хасана, включая Владимира Вагина, Алексея Гудыну и Махару Гварамию. Михралиев был коронован в мае 2013 года соратниками Усояна, включая Василия Христофорова, Владимира Зятькова и других», — сообщало издание 86.ру. Почти сразу после «коронации» Михралиева наделили статусом смотрящего за Нижневартовском. В тот же год он пережил первое покушение, когда конкуренты взорвали автомобиль супруги Раджика. На момент взрыва в машине был водитель, который и получил ранения. Еще одно покушение на Михралиева недоброжелатели предприняли в 2010-х годах, едва не подстрелив вора в законе на улице. В итоге Раджику пришлось уехать в Москву, поскольку в Нижневартовске он был неугоден местным преступным кланам. Фактически Михралиев остался смотрящим за городом удаленно, перебравшись в Москву. После последнего тюремного заключения Раджик намеревался прибыть в Нижневартовск, подтвердив свой статус и побороться за звание смотрящего за ХМАО. По другим источникам, Михралиев решил отойти от дел и больше времени был за рубежом. В 2022 году, по информации сайта primecrime.ru, с Раджика Нижневартовского сняли воровскую корону. Он лишился признания в Москве и утратил авторитет в регионе. Труп Раджика Нижневартовского с огнестрельным ранением был обнаружен 24 августа в Ленинском городском округе Подмосковья. Полиция начала работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. «Тело 53-летнего мужчины было обнаружено в садоводческом товариществе Дружба около 17 часов. По предварительным данным, перед смертью Михралиева могли произойти разногласия с местными криминальными элементами», — сообщил telegram-канал Mash. Канал упоминало Михралиева как «вора в законе» и «криминального авторитета», однако официального подтверждения этих сведений от правоохранительных органов не поступало. Ведется следствие.