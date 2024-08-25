Shot раскрыл личность мужчины, выбросившего из окна женщину с младенцем

Shot: женщину с младенцем выбросил из окна, предварительно, сотрудник ЦБ РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Предварительно, сотрудник ЦБ РФ выбросил из окна свою супругу и маленькую дочь, пишет Shot Фото:

Преступником, который выбросил свою жену и ребенка с 16 этажа московского ЖК «Лефортово парк», оказался, по предварительным данным, сотрудник Центрального Банка России Александр Липатов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Выбросившим жену с грудным ребенком из окна, предварительно, оказался 39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов», — написал telegram-канал. Отмечается, что погибшими являются его маленькая дочь и 36-летняя супруга Милена, мужчина прожил с ней в браке примерно три года. Сам преступник ранее проживал в Барнауле.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент публикации новости ответа не поступило.

По сообщению telegram-канала Mash, после совершения преступления мужчина продолжил выбрасывать вещи из окна. На место трагедии прибыли подразделения ОМОН и МЧС. Прокуратура Москвы подтвердила факт случившегося. Там также сообщили, что идет контроль расследования обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Преступником, который выбросил свою жену и ребенка с 16 этажа московского ЖК «Лефортово парк», оказался, по предварительным данным, сотрудник Центрального Банка России Александр Липатов. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Выбросившим жену с грудным ребенком из окна, предварительно, оказался 39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов», — написал telegram-канал. Отмечается, что погибшими являются его маленькая дочь и 36-летняя супруга Милена, мужчина прожил с ней в браке примерно три года. Сам преступник ранее проживал в Барнауле. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент публикации новости ответа не поступило. По сообщению telegram-канала Mash, после совершения преступления мужчина продолжил выбрасывать вещи из окна. На место трагедии прибыли подразделения ОМОН и МЧС. Прокуратура Москвы подтвердила факт случившегося. Там также сообщили, что идет контроль расследования обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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