Происшествия Shot раскрыл личность мужчины, выбросившего из окна женщину с младенцем Shot: женщину с младенцем выбросил из окна, предварительно, сотрудник ЦБ РФ 25 августа 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + Предварительно, сотрудник ЦБ РФ выбросил из окна свою супругу и маленькую дочь, пишет Shot Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Преступником, который выбросил свою жену и ребенка с 16 этажа московского ЖК «Лефортово парк», оказался, по предварительным данным, сотрудник Центрального Банка России Александр Липатов. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Выбросившим жену с грудным ребенком из окна, предварительно, оказался 39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов», — написал telegram-канал. Отмечается, что погибшими являются его маленькая дочь и 36-летняя супруга Милена, мужчина прожил с ней в браке примерно три года. Сам преступник ранее проживал в Барнауле. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент публикации новости ответа не поступило. По сообщению telegram-канала Mash, после совершения преступления мужчина продолжил выбрасывать вещи из окна. На место трагедии прибыли подразделения ОМОН и МЧС. Прокуратура Москвы подтвердила факт случившегося. Там также сообщили, что идет контроль расследования обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Преступником, который выбросил свою жену и ребенка с 16 этажа московского ЖК «Лефортово парк», оказался, по предварительным данным, сотрудник Центрального Банка России Александр Липатов. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Выбросившим жену с грудным ребенком из окна, предварительно, оказался 39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов», — написал telegram-канал. Отмечается, что погибшими являются его маленькая дочь и 36-летняя супруга Милена, мужчина прожил с ней в браке примерно три года. Сам преступник ранее проживал в Барнауле. URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент публикации новости ответа не поступило. По сообщению telegram-канала Mash, после совершения преступления мужчина продолжил выбрасывать вещи из окна. На место трагедии прибыли подразделения ОМОН и МЧС. Прокуратура Москвы подтвердила факт случившегося. Там также сообщили, что идет контроль расследования обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям