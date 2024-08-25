Shot раскрыл личность мужчины, выбросившего из окна женщину с младенцем

Преступником, который выбросил свою жену и ребенка с 16 этажа московского ЖК «Лефортово парк», оказался, по предварительным данным, сотрудник Центрального Банка России Александр Липатов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Выбросившим жену с грудным ребенком из окна, предварительно, оказался 39-летний сотрудник ЦБ РФ Александр Липатов», — написал telegram-канал. Отмечается, что погибшими являются его маленькая дочь и 36-летняя супруга Милена, мужчина прожил с ней в браке примерно три года. Сам преступник ранее проживал в Барнауле.
URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ. На момент публикации новости ответа не поступило.
По сообщению telegram-канала Mash, после совершения преступления мужчина продолжил выбрасывать вещи из окна. На место трагедии прибыли подразделения ОМОН и МЧС. Прокуратура Москвы подтвердила факт случившегося. Там также сообщили, что идет контроль расследования обстоятельств произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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