Минобороны: 9 БПЛА сбиты над Саратовской областью

Кроме 9 БПЛА в Саратовской области было сбито около 20 украинских БПЛА над территориями других областей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области», — пишут Минобороны России. Также было сбито около 20 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областей.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Саратовскую область. В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, есть пострадавшие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
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