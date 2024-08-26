Минобороны: 9 БПЛА сбиты над Саратовской областью

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Кроме 9 БПЛА в Саратовской области было сбито около 20 украинских БПЛА над территориями других областей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области», — пишут Минобороны России. Также было сбито около 20 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Саратовскую область. В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, есть пострадавшие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.

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Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области», — пишут Минобороны России. Также было сбито около 20 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областей. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Саратовскую область. В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади, есть пострадавшие. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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