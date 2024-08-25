25 августа 2024
24 августа 2024

Задержанный в Челябинске московский топ-менеджер избежал срока за взятки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Микитась Андрей. Челябинск
Микитась избежал срока в колонии и обязан возместить государству 24 млн рублей Фото:

Заместитель гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Андрей Микитась, задержанный в Челябинске за взятки избежал срока в колонии. Коррупционер обязан возместить государству 24 млн рублей, передает 26 августа корреспондент URA.RU из зала Калининского райсуда.

«Признать виновным Андрея Микитася. Назначить наказание в виде штрафа в размере зарплаты за пять лет, то есть 24 миллиона рублей», — озвучила приговор судья Светлана Ермакова.

Коррупционеру также запретили заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, а также занимать руководящие должности на госслужбе. Ограничения наложены на срок десять лет. Общаться с журналистами подсудимый отказался. Адвокат Микитася заявил корреспонденту URA.RU, что его подзащитный никак не будет комментировать приговор.

Микитася задержали в апреле сотрудники УФСБ по региону по подозрению в получении взятки на сумму 2,6 млн рублей. По версии следствия, Микитась получал взятки от представителей нескольких организаций за выделение им крупных грантов. Посредником в этой двухходовке выступил руководитель местного отделения фонда инноваций Всеволод Скремета.

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Заместитель гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Андрей Микитась, задержанный в Челябинске за взятки избежал срока в колонии. Коррупционер обязан возместить государству 24 млн рублей, передает 26 августа корреспондент URA.RU из зала Калининского райсуда. «Признать виновным Андрея Микитася. Назначить наказание в виде штрафа в размере зарплаты за пять лет, то есть 24 миллиона рублей», — озвучила приговор судья Светлана Ермакова. Коррупционеру также запретили заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, а также занимать руководящие должности на госслужбе. Ограничения наложены на срок десять лет. Общаться с журналистами подсудимый отказался. Адвокат Микитася заявил корреспонденту URA.RU, что его подзащитный никак не будет комментировать приговор. Микитася задержали в апреле сотрудники УФСБ по региону по подозрению в получении взятки на сумму 2,6 млн рублей. По версии следствия, Микитась получал взятки от представителей нескольких организаций за выделение им крупных грантов. Посредником в этой двухходовке выступил руководитель местного отделения фонда инноваций Всеволод Скремета.
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