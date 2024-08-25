Задержанный в Челябинске московский топ-менеджер избежал срока за взятки. Фото, видео

26 августа 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

Микитась избежал срока в колонии и обязан возместить государству 24 млн рублей Фото: Павел Сидоров © URA.RU Заместитель гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Андрей Микитась, задержанный в Челябинске за взятки избежал срока в колонии. Коррупционер обязан возместить государству 24 млн рублей, передает 26 августа корреспондент URA.RU из зала Калининского райсуда. «Признать виновным Андрея Микитася. Назначить наказание в виде штрафа в размере зарплаты за пять лет, то есть 24 миллиона рублей», — озвучила приговор судья Светлана Ермакова. Коррупционеру также запретили заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, а также занимать руководящие должности на госслужбе. Ограничения наложены на срок десять лет. Общаться с журналистами подсудимый отказался. Адвокат Микитася заявил корреспонденту URA.RU, что его подзащитный никак не будет комментировать приговор. Микитася задержали в апреле сотрудники УФСБ по региону по подозрению в получении взятки на сумму 2,6 млн рублей. По версии следствия, Микитась получал взятки от представителей нескольких организаций за выделение им крупных грантов. Посредником в этой двухходовке выступил руководитель местного отделения фонда инноваций Всеволод Скремета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Андрей Микитась, задержанный в Челябинске за взятки избежал срока в колонии. Коррупционер обязан возместить государству 24 млн рублей, передает 26 августа корреспондент URA.RU из зала Калининского райсуда. «Признать виновным Андрея Микитася. Назначить наказание в виде штрафа в размере зарплаты за пять лет, то есть 24 миллиона рублей», — озвучила приговор судья Светлана Ермакова. Коррупционеру также запретили заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, а также занимать руководящие должности на госслужбе. Ограничения наложены на срок десять лет. Общаться с журналистами подсудимый отказался. Адвокат Микитася заявил корреспонденту URA.RU, что его подзащитный никак не будет комментировать приговор. Микитася задержали в апреле сотрудники УФСБ по региону по подозрению в получении взятки на сумму 2,6 млн рублей. По версии следствия, Микитась получал взятки от представителей нескольких организаций за выделение им крупных грантов. Посредником в этой двухходовке выступил руководитель местного отделения фонда инноваций Всеволод Скремета.