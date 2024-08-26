Киев атаковал дом в Саратове: карта СВО на Украине 26 августа

За ночь ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) семь регионов России. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 20 аппаратов противника над Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областями. В Саратове от атаки украинских военных пострадали люди. Различные telegram-каналы распространяют кадры прилета по жилому дому. Обстановка в зоне специальной военной операции и карта военных действий — в материале URA.RU.
Атака ВСУ на российские регионы
Российские силы ПВО перехватили и уничтожении 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за ночь над рядом областей, включая Саратовскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую, Орловскую и Рязанскую. По словам Минобороны, противник использовал БПЛА самолетного типа.
Атака на Брянскую область
ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. Над территорией Брянской области российские силы ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Атака БПЛА по Саратовской области
Первые взрывы прозвучали в Саратове в районе 6-10 утра по местному времени. Было слышно более четырех мощных хлопков над регионом, после были замечены БПЛА. Атаку украинских беспилотников отразили силы ПВО.
В Энгельсе беспилотники атаковали многоэтажку на улице Пушкина. В Саратове БПЛА попал в жилой комплекс на Предмостовой площади. Жители смогли эвакуироваться самостоятельно. Пострадала обшивка многоэтажки: выбило стекла на нескольких этажах. В результате атаки пострадало четыре человека. Некоторым медпомощь была оказана на месте.
Артиллерийский удар по пункту управления БПЛА ВСУ
Артиллерийские подразделения 114-й артиллерийской бригады Южной группировки войск РФ нанесли удары по пункту управления БПЛА ВСУ на донецком направлении. По словам Минобороны РФ, позиция противника была уничтожена вместе с личным составом.
Действия Центральной группировки войск в ДНР
В ходе освобождения поселка Желанное в Донецкой Народной Республике Центральная группировка войск РФ уничтожила большое количество бронетехники ВСУ, включая танк Leopard и боевые машины пехоты Bradley. По словам оборонного ведомства, ВС РФ также уничтожили различные дроны ВСУ.
Действия зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2»
С помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил две ракеты РСЗО HIMARS над Херсонской областью. По словам Минобороны, расчеты ЗРК круглосуточно обеспечивают прикрытие с воздуха важнейших объектов региона.
Инцидент с диверсионно-разведывательной группой ВСУ
Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Центр» обезвредили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Задержание произошло при попытке прорыва через блокпост.
Уничтожение минометов и склада с боеприпасами ВСУ
Расчеты FPV-дронов ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили два 120-мм миномета и склад с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что склад находился в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра.
Уничтожение ВСУ на Курском приграничье
Экипажи вертолетов Ми-28НМ использовали управляемые противотанковые ракеты для уничтожения личного состава, бронированной и автомобильной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Экипажи вернулись без потерь после успешного выполнения задания.
Российские военные также ликвидировали украинскую разведгруппу в составе трех человек в Курской области. Солдаты ВСУ были нейтрализованы у села Нижняя Паровая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.