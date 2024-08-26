Мать возможного участника бунта в ИК-19 сделала неожиданное заявление о сыне: его биография

Мать возможного участника бунта в ИК-19 не узнала своего сына на видео с бунта

26 августа 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Мать Хусинова заявила, что Темур Хусинов не участвовал в бунте в ИК-19 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области 23 августа заключенные ИК-19 в Волгоградской области устроили бунт, в результате чего погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо получили ранения. Снайперы нейтрализовали захватчиков, освободив заложников. Мать одного из преступников, Темура Хусинова, выразила сомнение вокруг участия ее сына в происшествии. Подробности биографии Хусинова в материале URA.RU. Биография Четвертый захватчик ИК-19 Темур Хусинов убил прохожего, с которым сцепился на улице в Волгограде Telegram канал Shot Темуру Хусинову 29 лет, он является уроженцем Узбекистана. В ноябре этого года Хусинов должен был выйти на свободу после шести лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В 2018 году в Волгограде Хусинов и его знакомый встретили двух мужчин, которые громко обсуждали что-то между собой. Хусинов сделал им замечание, что привело к словесной перепалке, которая вскоре переросла в драку. Во время драки Хусинов нанес тяжелые удары одному из мужчин, а затем, когда тот упал на землю и стал издавать крики, он продолжил его избивать, что в конечном итоге привело к его гибели. Хусинов был признан виновным в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, его приговорили к шести годам лишения свободы. Поведение в колонии В колонии Темура охарактеризовали как религиозного, неконфликтного и спокойного человека, несмотря на это, он часто нарушал дисциплину, например, пропускал работу. В остальное время он работал на чистке лука вместе с другими заключенными. Хусинов не проявлял агрессии и был известен своей дисциплинированностью, хотя иногда его поведение вызывало замечания со стороны администрации. Неожиданное заявление матери Мать Темура Хусинова в интервью РИА Новости категорически опровергла связь ее сына с происшествием, утверждая, что он не присутствует на видео с бунта. По ее словам, сын не имеет отношения к насильственным действиям, которые там изображены. Женщина выразила беспокойство о текущем местонахождении и состоянии сына, добавив, что ей не разрешают посетить территорию колонии, чтобы удостовериться в его безопасности. Она отметила, что до окончания его срока оставалось всего два месяца и подтвердила описание Хусинова как спокойного человека, который никогда не проявлял агрессии. Она также подчеркнула, что все обвинения в его адрес являются неверными и попросила общественность и власти разобраться в ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

23 августа заключенные ИК-19 в Волгоградской области устроили бунт, в результате чего погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо получили ранения. Снайперы нейтрализовали захватчиков, освободив заложников. Мать одного из преступников, Темура Хусинова, выразила сомнение вокруг участия ее сына в происшествии. Подробности биографии Хусинова в материале URA.RU. Темуру Хусинову 29 лет, он является уроженцем Узбекистана. В ноябре этого года Хусинов должен был выйти на свободу после шести лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В 2018 году в Волгограде Хусинов и его знакомый встретили двух мужчин, которые громко обсуждали что-то между собой. Хусинов сделал им замечание, что привело к словесной перепалке, которая вскоре переросла в драку. Во время драки Хусинов нанес тяжелые удары одному из мужчин, а затем, когда тот упал на землю и стал издавать крики, он продолжил его избивать, что в конечном итоге привело к его гибели. Хусинов был признан виновным в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, его приговорили к шести годам лишения свободы. В колонии Темура охарактеризовали как религиозного, неконфликтного и спокойного человека, несмотря на это, он часто нарушал дисциплину, например, пропускал работу. В остальное время он работал на чистке лука вместе с другими заключенными. Хусинов не проявлял агрессии и был известен своей дисциплинированностью, хотя иногда его поведение вызывало замечания со стороны администрации. Мать Темура Хусинова в интервью РИА Новости категорически опровергла связь ее сына с происшествием, утверждая, что он не присутствует на видео с бунта. По ее словам, сын не имеет отношения к насильственным действиям, которые там изображены. Женщина выразила беспокойство о текущем местонахождении и состоянии сына, добавив, что ей не разрешают посетить территорию колонии, чтобы удостовериться в его безопасности. Она отметила, что до окончания его срока оставалось всего два месяца и подтвердила описание Хусинова как спокойного человека, который никогда не проявлял агрессии. Она также подчеркнула, что все обвинения в его адрес являются неверными и попросила общественность и власти разобраться в ситуации.