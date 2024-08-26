Мать возможного участника бунта в ИК-19 сделала неожиданное заявление о сыне: его биография

Мать возможного участника бунта в ИК-19 не узнала своего сына на видео с бунта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, заключенные, осужденный, осужденные, тюрьма, исправительная колония, зеки, ИК, преступник, медицинская маска, защитная маска, зэк, тюремная одежда, следственный изолятор, зэки, маска на лицо, преступность, криминал, коронавирус, covid
Мать Хусинова заявила, что Темур Хусинов не участвовал в бунте в ИК-19 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

23 августа заключенные ИК-19 в Волгоградской области устроили бунт, в результате чего погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо получили ранения. Снайперы нейтрализовали захватчиков, освободив заложников. Мать одного из преступников, Темура Хусинова, выразила сомнение вокруг участия ее сына в происшествии. Подробности биографии Хусинова в материале URA.RU.

Биография

Четвертый захватчик ИК-19 Темур Хусинов убил прохожего, с которым сцепился на улице в Волгограде
Четвертый захватчик ИК-19 Темур Хусинов убил прохожего, с которым сцепился на улице в Волгограде

Темуру Хусинову 29 лет, он является уроженцем Узбекистана. В ноябре этого года Хусинов должен был выйти на свободу после шести лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

В 2018 году в Волгограде Хусинов и его знакомый встретили двух мужчин, которые громко обсуждали что-то между собой. Хусинов сделал им замечание, что привело к словесной перепалке, которая вскоре переросла в драку. Во время драки Хусинов нанес тяжелые удары одному из мужчин, а затем, когда тот упал на землю и стал издавать крики, он продолжил его избивать, что в конечном итоге привело к его гибели. Хусинов был признан виновным в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, его приговорили к шести годам лишения свободы.

Поведение в колонии

В колонии Темура охарактеризовали как религиозного, неконфликтного и спокойного человека, несмотря на это, он часто нарушал дисциплину, например, пропускал работу. В остальное время он работал на чистке лука вместе с другими заключенными. Хусинов не проявлял агрессии и был известен своей дисциплинированностью, хотя иногда его поведение вызывало замечания со стороны администрации.

Неожиданное заявление матери

Мать Темура Хусинова в интервью РИА Новости категорически опровергла связь ее сына с происшествием, утверждая, что он не присутствует на видео с бунта. По ее словам, сын не имеет отношения к насильственным действиям, которые там изображены.

Женщина выразила беспокойство о текущем местонахождении и состоянии сына, добавив, что ей не разрешают посетить территорию колонии, чтобы удостовериться в его безопасности. Она отметила, что до окончания его срока оставалось всего два месяца и подтвердила описание Хусинова как спокойного человека, который никогда не проявлял агрессии. Она также подчеркнула, что все обвинения в его адрес являются неверными и попросила общественность и власти разобраться в ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
23 августа заключенные ИК-19 в Волгоградской области устроили бунт, в результате чего погибли четверо сотрудников УФСИН, еще четверо получили ранения. Снайперы нейтрализовали захватчиков, освободив заложников. Мать одного из преступников, Темура Хусинова, выразила сомнение вокруг участия ее сына в происшествии. Подробности биографии Хусинова в материале URA.RU. Темуру Хусинову 29 лет, он является уроженцем Узбекистана. В ноябре этого года Хусинов должен был выйти на свободу после шести лет заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. В 2018 году в Волгограде Хусинов и его знакомый встретили двух мужчин, которые громко обсуждали что-то между собой. Хусинов сделал им замечание, что привело к словесной перепалке, которая вскоре переросла в драку. Во время драки Хусинов нанес тяжелые удары одному из мужчин, а затем, когда тот упал на землю и стал издавать крики, он продолжил его избивать, что в конечном итоге привело к его гибели. Хусинов был признан виновным в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, его приговорили к шести годам лишения свободы. В колонии Темура охарактеризовали как религиозного, неконфликтного и спокойного человека, несмотря на это, он часто нарушал дисциплину, например, пропускал работу. В остальное время он работал на чистке лука вместе с другими заключенными. Хусинов не проявлял агрессии и был известен своей дисциплинированностью, хотя иногда его поведение вызывало замечания со стороны администрации. Мать Темура Хусинова в интервью РИА Новости категорически опровергла связь ее сына с происшествием, утверждая, что он не присутствует на видео с бунта. По ее словам, сын не имеет отношения к насильственным действиям, которые там изображены. Женщина выразила беспокойство о текущем местонахождении и состоянии сына, добавив, что ей не разрешают посетить территорию колонии, чтобы удостовериться в его безопасности. Она отметила, что до окончания его срока оставалось всего два месяца и подтвердила описание Хусинова как спокойного человека, который никогда не проявлял агрессии. Она также подчеркнула, что все обвинения в его адрес являются неверными и попросила общественность и власти разобраться в ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...