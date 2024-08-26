Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 не участвовал в нападении

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Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников Фото:
новость из сюжета
Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области Темур Хусинов не принимал участия в этом инциденте. Об этом рассказали во ФСИН.

«Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19», — передает сообщение ФСИН РИА Новости. Там добавили, что сотрудники ведомства известят мать осужденного о его местонахождении согласно закону.

23 августа в ИК-19 Волгоградской области произошел бунт заключенных, в результате которого погибли четверо сотрудников УФСИН. Снайперы нейтрализовали бунтовщиков. Мать заключенного Темура Хусинова изначально сомневалась в его причастности к инциденту, передает RT. Подробности о Хусинове можно найти в материале URA.RU.

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Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области Темур Хусинов не принимал участия в этом инциденте. Об этом рассказали во ФСИН. «Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19», — передает сообщение ФСИН РИА Новости. Там добавили, что сотрудники ведомства известят мать осужденного о его местонахождении согласно закону. 23 августа в ИК-19 Волгоградской области произошел бунт заключенных, в результате которого погибли четверо сотрудников УФСИН. Снайперы нейтрализовали бунтовщиков. Мать заключенного Темура Хусинова изначально сомневалась в его причастности к инциденту, передает RT. Подробности о Хусинове можно найти в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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