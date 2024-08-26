Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 не участвовал в нападении

26 августа 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области Темур Хусинов не принимал участия в этом инциденте. Об этом рассказали во ФСИН. «Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19», — передает сообщение ФСИН РИА Новости. Там добавили, что сотрудники ведомства известят мать осужденного о его местонахождении согласно закону. 23 августа в ИК-19 Волгоградской области произошел бунт заключенных, в результате которого погибли четверо сотрудников УФСИН. Снайперы нейтрализовали бунтовщиков. Мать заключенного Темура Хусинова изначально сомневалась в его причастности к инциденту, передает RT. Подробности о Хусинове можно найти в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области Темур Хусинов не принимал участия в этом инциденте. Об этом рассказали во ФСИН. «Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19», — передает сообщение ФСИН РИА Новости. Там добавили, что сотрудники ведомства известят мать осужденного о его местонахождении согласно закону. 23 августа в ИК-19 Волгоградской области произошел бунт заключенных, в результате которого погибли четверо сотрудников УФСИН. Снайперы нейтрализовали бунтовщиков. Мать заключенного Темура Хусинова изначально сомневалась в его причастности к инциденту, передает RT. Подробности о Хусинове можно найти в материале URA.RU.