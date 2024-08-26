Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 не участвовал в нападении

Один из осужденных за захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области Темур Хусинов не принимал участия в этом инциденте. Об этом рассказали во ФСИН.
«Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19», — передает сообщение ФСИН РИА Новости. Там добавили, что сотрудники ведомства известят мать осужденного о его местонахождении согласно закону.
23 августа в ИК-19 Волгоградской области произошел бунт заключенных, в результате которого погибли четверо сотрудников УФСИН. Снайперы нейтрализовали бунтовщиков. Мать заключенного Темура Хусинова изначально сомневалась в его причастности к инциденту, передает RT. Подробности о Хусинове можно найти в материале URA.RU.
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