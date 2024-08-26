«Своей вины не чувствую»: как прошел первый суд над опекуном убитого Далера Бобиева

Опекунше с Урала, обвиняемой в убийстве мальчика, продлили арест до 28 января

26 августа 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова ответила на вопросы журналистов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбурге разворачивается громкий судебный процесс: Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании пятилетнего Далера Бобиева, не признает свою вину. Она убеждена, что трагедия — результат несчастного случая, за который в ответе другой человек. Тем не менее государственное обвинение остается непоколебимым в своей позиции: следователи уверены, что у них имеются доказательства для подтверждения вины опекунши. Вся важная информация о громком уголовном деле — в сбойке URA.RU. Первое судебное заседание с участием СМИ Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании приемного сына Далера Бобиева, уже более года находится под стражей. Ее поместили в СИЗО еще 29 июня 2023 года. На протяжении всего времени, проведенного в заключении, Наумова имела возможность общаться со СМИ лишь в ходе судебных заседаний по определению меры пресечения. Однако сегодня она решила использовать возможность и ответила на вопросы журналистов. Несмотря на закрытый характер процесса, представителям прессы удалось услышать ее комментарии, которые, по утверждению Наумовой, подтверждают ее невиновность. Журналисты заполонили зал суда Фото: Илья Московец © URA.RU На судебном заседании был Даниил Егольников. Он первым поднял вопрос о возможных издевательствах со стороны Наумовой над пятилетним Далером, однако изначально его заявления не встретили должного внимания. Вероника предположила, что его действия могли быть мотивированы личной неприязнью к ней. После того как мальчик был найден мертвым, показания Егольникова приобрели вес и он стал важным свидетелем. Впоследствии, спустя несколько месяцев, Даниил также стал обвиняемым по делу об истязании наряду с Александром Наумовым (супруг Вероники и дядя Даниила). В отличие от своей родственницы, Егольников предпочел не делиться комментариями с журналистами и быстро покинул здание суда после завершения процесса. Философские советы и обида за мужа На первом судебном заседании Наумова заявила, что год, проведенный в СИЗО, заставил ее переосмыслить свои жизненные ценности: «Я поняла, что в моей жизни есть люди, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. А есть люди, которые ушли. Всем необходимо пересмотреть жизненные ценности, я пересмотрела». Опекунша призвала присутствующих в зале Свердловского областного суда сделать то же самое и пересмотреть свои жизненные приоритеты. Наумова полностью отрицает свою вину Фото: Илья Московец © URA.RU На судебном заседании Вероника заступилась за своего мужа Александра, которого обвиняют в истязании мальчика. Она описала его как хорошего и любящего отца, который прошел через боевые точки и никогда не делал различий между своими и приемными детьми: «Муж меня поддерживает. С обвинением, которое предъявили ему, не согласна. Это человек, который прошел несколько боевых точек, он любил этих детей как своих. Не разделял их никогда, а сейчас он находится в такой ситуации. Мне за него обидно. Он очень хороший, тратил деньги не только на родных детей, но и на приемных. Наши дети никогда ни в чем не нуждались: вещи были хорошие, дорогие гаджеты, дети посещали частную школу. Мы старались для них сделать все, что могли». Дело Александра рассматривается Екатеринбургским гарнизонным военным судом, так как он является военнослужащим. Отказ просить прощения у семьи ребенка В течение всего времени судебных разбирательств Вероника Наумова ни разу не обратилась с извинениями к родителям Далера. Отец мальчика Худжановиддин Бобиев в беседе с корреспондентом URA.RU неоднократно выражал возмущение по поводу отсутствия у Наумовой даже элементарного чувства сострадания. На протяжении более года Наумова уклонялась от ответов на вопросы о причинах своего молчания, однако именно сегодня она нарушила его и объяснила, почему не просила прощения у семьи погибшего. По совам опекунши, она полностью пересмотрела свои ценности Фото: Илья Московец © URA.RU Опекунша заявила, что не намерена извиняться перед родными погибшего шестилетнего Далера Бобиева, поскольку она не чувствует себя виновной в его смерти. Наумова выразила свои переживания по поводу случившегося, но подчеркнула, что может извиниться лишь за то, что не смогла уберечь мальчика. Она также отметила, что не видит оснований для извинений перед биологическим отцом Далера, который, по ее словам, редко виделся с ребенком, не платил алименты и не проявлял активного интереса к его жизни. «Когда человек извиняется, то чувствует свою вину — значит, он причастен к этому. Я очень переживаю произошедшее, мне тяжело от этого. Извиниться я могу только за то, что не уберегла [Далера]. Но своей вины в смерти ребенка не чувствую. А извиняться перед человеком, который за все время видел ребенка всего до шести месяцев, никогда не платил алиментов и просил меня не подавать на алименты… Хотя я должна была это сделать. Он (отец Далера — прим. ред.) знал, где мы живем. Почему он или его родственники никогда не приезжали к нам? Почему он не навещал ребенка?» — заявила Наумова. Кто виновен в смерти ребенка? Версия Наумовой Во время первого судебного заседания опекунша Наумова утверждала, что не причастна к убийству мальчика. Она предположила, что к трагедии мог быть причастен другой ребенок из их семьи, но отказалась называть его имя. По словам родного отца Далера, опекунша до сих пор не принесла извинений перед семьей Фото: Илья Московец © URA.RU «Я считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не говорила, кто это, и не собираюсь. У следователей есть эта информация, а в СМИ не хочу этого говорить. Не желаю, чтобы ребенок, либо кто-то другой, подвергался такой же травле, как я», — сказала она. Наумова заявила, что не хочет обсуждать детали в СМИ, чтобы избежать дополнительного давления на ребенка или любого другого человека. Еще полгода в СИЗО Веронике Наумовой была продлена мера пресечения. Она останется под стражей до 28 января 2025 года. Опекунша обвиняется не только в убийстве ребенка, но и в истязаниях, а также в мошенничестве, связанном с выплатами. Следующее заседание по делу назначено на 28 октября. Обвинения, предъявленные Наумовой, включают 62 преступления в отношении мальчика. Адвокат Наумовой Елена Хорова в беседе с URA.RU уточнила, что из этого числа по меньшей мере 49 эпизодов касаются незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, что является нарушением части 2 статьи 127 УК РФ. Кроме того, среди преступлений есть и один эпизод истязания, совершенного группой лиц по предварительному сговору, что подпадает под статью 117 УК РФ. В общей сложности было возбуждено семь уголовных дел. 26 июня Екатеринбург охватила паника в связи с исчезновением шестилетнего Далера Бобиева. Опекун ребенка Вероника Наумова, сообщила, что мальчик самовольно покинул квартиру. Поисковая операция собрала около 1500 человек. Через три дня после исчезновения тело малыша было найдено в гараже, который, как выяснилось позже, принадлежал семье Наумовых. С того времени Вероника находится в заключении. Следствие предполагает, что к трагедии может быть причастна не только она, но и ее муж Александр Наумов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге разворачивается громкий судебный процесс: Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании пятилетнего Далера Бобиева, не признает свою вину. Она убеждена, что трагедия — результат несчастного случая, за который в ответе другой человек. Тем не менее государственное обвинение остается непоколебимым в своей позиции: следователи уверены, что у них имеются доказательства для подтверждения вины опекунши. Вся важная информация о громком уголовном деле — в сбойке URA.RU. Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании приемного сына Далера Бобиева, уже более года находится под стражей. Ее поместили в СИЗО еще 29 июня 2023 года. На протяжении всего времени, проведенного в заключении, Наумова имела возможность общаться со СМИ лишь в ходе судебных заседаний по определению меры пресечения. Однако сегодня она решила использовать возможность и ответила на вопросы журналистов. Несмотря на закрытый характер процесса, представителям прессы удалось услышать ее комментарии, которые, по утверждению Наумовой, подтверждают ее невиновность. На судебном заседании был Даниил Егольников. Он первым поднял вопрос о возможных издевательствах со стороны Наумовой над пятилетним Далером, однако изначально его заявления не встретили должного внимания. Вероника предположила, что его действия могли быть мотивированы личной неприязнью к ней. После того как мальчик был найден мертвым, показания Егольникова приобрели вес и он стал важным свидетелем. Впоследствии, спустя несколько месяцев, Даниил также стал обвиняемым по делу об истязании наряду с Александром Наумовым (супруг Вероники и дядя Даниила). В отличие от своей родственницы, Егольников предпочел не делиться комментариями с журналистами и быстро покинул здание суда после завершения процесса. На первом судебном заседании Наумова заявила, что год, проведенный в СИЗО, заставил ее переосмыслить свои жизненные ценности: «Я поняла, что в моей жизни есть люди, которые поддерживают меня, несмотря ни на что. А есть люди, которые ушли. Всем необходимо пересмотреть жизненные ценности, я пересмотрела». Опекунша призвала присутствующих в зале Свердловского областного суда сделать то же самое и пересмотреть свои жизненные приоритеты. На судебном заседании Вероника заступилась за своего мужа Александра, которого обвиняют в истязании мальчика. Она описала его как хорошего и любящего отца, который прошел через боевые точки и никогда не делал различий между своими и приемными детьми: «Муж меня поддерживает. С обвинением, которое предъявили ему, не согласна. Это человек, который прошел несколько боевых точек, он любил этих детей как своих. Не разделял их никогда, а сейчас он находится в такой ситуации. Мне за него обидно. Он очень хороший, тратил деньги не только на родных детей, но и на приемных. Наши дети никогда ни в чем не нуждались: вещи были хорошие, дорогие гаджеты, дети посещали частную школу. Мы старались для них сделать все, что могли». Дело Александра рассматривается Екатеринбургским гарнизонным военным судом, так как он является военнослужащим. В течение всего времени судебных разбирательств Вероника Наумова ни разу не обратилась с извинениями к родителям Далера. Отец мальчика Худжановиддин Бобиев в беседе с корреспондентом URA.RU неоднократно выражал возмущение по поводу отсутствия у Наумовой даже элементарного чувства сострадания. На протяжении более года Наумова уклонялась от ответов на вопросы о причинах своего молчания, однако именно сегодня она нарушила его и объяснила, почему не просила прощения у семьи погибшего. Опекунша заявила, что не намерена извиняться перед родными погибшего шестилетнего Далера Бобиева, поскольку она не чувствует себя виновной в его смерти. Наумова выразила свои переживания по поводу случившегося, но подчеркнула, что может извиниться лишь за то, что не смогла уберечь мальчика. Она также отметила, что не видит оснований для извинений перед биологическим отцом Далера, который, по ее словам, редко виделся с ребенком, не платил алименты и не проявлял активного интереса к его жизни. «Когда человек извиняется, то чувствует свою вину — значит, он причастен к этому. Я очень переживаю произошедшее, мне тяжело от этого. Извиниться я могу только за то, что не уберегла [Далера]. Но своей вины в смерти ребенка не чувствую. А извиняться перед человеком, который за все время видел ребенка всего до шести месяцев, никогда не платил алиментов и просил меня не подавать на алименты… Хотя я должна была это сделать. Он (отец Далера — прим. ред.) знал, где мы живем. Почему он или его родственники никогда не приезжали к нам? Почему он не навещал ребенка?» — заявила Наумова. Во время первого судебного заседания опекунша Наумова утверждала, что не причастна к убийству мальчика. Она предположила, что к трагедии мог быть причастен другой ребенок из их семьи, но отказалась называть его имя. «Я считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не говорила, кто это, и не собираюсь. У следователей есть эта информация, а в СМИ не хочу этого говорить. Не желаю, чтобы ребенок, либо кто-то другой, подвергался такой же травле, как я», — сказала она. Наумова заявила, что не хочет обсуждать детали в СМИ, чтобы избежать дополнительного давления на ребенка или любого другого человека. Веронике Наумовой была продлена мера пресечения. Она останется под стражей до 28 января 2025 года. Опекунша обвиняется не только в убийстве ребенка, но и в истязаниях, а также в мошенничестве, связанном с выплатами. Следующее заседание по делу назначено на 28 октября. Обвинения, предъявленные Наумовой, включают 62 преступления в отношении мальчика. Адвокат Наумовой Елена Хорова в беседе с URA.RU уточнила, что из этого числа по меньшей мере 49 эпизодов касаются незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, что является нарушением части 2 статьи 127 УК РФ. Кроме того, среди преступлений есть и один эпизод истязания, совершенного группой лиц по предварительному сговору, что подпадает под статью 117 УК РФ. В общей сложности было возбуждено семь уголовных дел. 26 июня Екатеринбург охватила паника в связи с исчезновением шестилетнего Далера Бобиева. Опекун ребенка Вероника Наумова, сообщила, что мальчик самовольно покинул квартиру. Поисковая операция собрала около 1500 человек. Через три дня после исчезновения тело малыша было найдено в гараже, который, как выяснилось позже, принадлежал семье Наумовых. С того времени Вероника находится в заключении. Следствие предполагает, что к трагедии может быть причастна не только она, но и ее муж Александр Наумов.