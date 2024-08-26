Челябинский суд оставил за решеткой участника ОПГ, связанной с крупными МУП

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Менеджера «Нитавто» оставили в СИЗО до конца октября Фото:
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ФСБ накрыла межрегиональную преступную ячейку в челябинском МУП

Челябинский областной суд 26 августа оставил без изменения срок содержания в СИЗО участнику межрегиональной ОПГ, связанной с крупными МУП, менеджеру ООО «Нитавто» Андрею Шебаршину, обвиняемому в посредничестве при передаче взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, менеджер останется под стражей до конца октября.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвоката обвиняемого Андрея Шебаршина. Постановление Калининского райсуда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 31 октября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

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Разгром ОПГ начали в Челябинске. Сотрудники УФСБ по региону нашли связь между «Нитавто» и главным инженером МУП «Служба организации движения» Сергеем Беловым. Он и другие участники ОПГ были задержаны.

После задержания Белова по делу группировки последовали аресты директора ЕМУП «Гортранс» Александра Хабарова в Екатеринбурге, руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых в Перми, начальника службы мастерских по ремонту подвижного состава МУП «КТТУ» Сергея Белянского в Краснодаре. Также следы ОПГ были выявлены в Йошкар-Оле. При этом во всех случаях в деле фигурировали представители «Нитавто», а обвинения выдвигались по факту махинаций с контрактами.

Всего по делу с махинациями по контрактам было задержано семь должностных лиц. По версии следствия, все они помогали компании получать выгодные договоры на поставку оборудования и запчастей.

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Челябинский областной суд 26 августа оставил без изменения срок содержания в СИЗО участнику межрегиональной ОПГ, связанной с крупными МУП, менеджеру ООО «Нитавто» Андрею Шебаршину, обвиняемому в посредничестве при передаче взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, менеджер останется под стражей до конца октября. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвоката обвиняемого Андрея Шебаршина. Постановление Калининского райсуда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 31 октября 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Разгром ОПГ начали в Челябинске. Сотрудники УФСБ по региону нашли связь между «Нитавто» и главным инженером МУП «Служба организации движения» Сергеем Беловым. Он и другие участники ОПГ были задержаны. После задержания Белова по делу группировки последовали аресты директора ЕМУП «Гортранс» Александра Хабарова в Екатеринбурге, руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых в Перми, начальника службы мастерских по ремонту подвижного состава МУП «КТТУ» Сергея Белянского в Краснодаре. Также следы ОПГ были выявлены в Йошкар-Оле. При этом во всех случаях в деле фигурировали представители «Нитавто», а обвинения выдвигались по факту махинаций с контрактами. Всего по делу с махинациями по контрактам было задержано семь должностных лиц. По версии следствия, все они помогали компании получать выгодные договоры на поставку оборудования и запчастей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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