Семьям с детьми напомнили о выплате к 1 сентября

Эксперт: ряд категорий семей с детьми могут получить выплаты к 1 сентября
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, первое сентября, школа
В Уральском федеральном округе существует несколько регионов, которые имеют право на ежегодные выплаты Фото:

Отдельные категории семей с детьми могут получить выплаты к первому сентября. Размер выплат может отличаться в зависимости от территории проживания. Об этом рассказала старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской Академии Елена Цацура.

«Многие субъекты и города такую помощь оказывают самостоятельно. Размер и порядок начисления устанавливаются на региональном уровне. Как правило, получение такой поддержки предусмотрено для определенных категорий семей с детьми — малоимущих, многодетных, семей участников СВО, родителей с инвалидностью и других», — пишут РИА Новости, ссылаясь на слова эксперта.

В Уральском федеральном округе существует несколько регионов, которые ознакомлены с такой программой и имеют право на ежегодные выплаты. Например, в Курганской области многодетные семьи могут получить пять тысяч на одного ребенка, идущего в школу. В Свердловской области если семейный доход не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе, то выплата предусмотрела в размере шести тысяч рублей.

В Тюменской области претендовать на выплаты в размере 14 989 рублей могут семьи с доходом, не превышающим региональный прожиточный минимум. Также с таким доходом многодетные семьи могут получить по десять тысяч рублей в Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Москве на многодетную и малоимущую семью предусмотрена ежегодная компенсационная выплата в размере 13 257 рублей на одного ребенка. А Санкт-Петербург предоставляет выплаты на приобретение школьных товаров 10 тысяч рублей.

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Отдельные категории семей с детьми могут получить выплаты к первому сентября. Размер выплат может отличаться в зависимости от территории проживания. Об этом рассказала старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской Академии Елена Цацура. «Многие субъекты и города такую помощь оказывают самостоятельно. Размер и порядок начисления устанавливаются на региональном уровне. Как правило, получение такой поддержки предусмотрено для определенных категорий семей с детьми — малоимущих, многодетных, семей участников СВО, родителей с инвалидностью и других», — пишут РИА Новости, ссылаясь на слова эксперта. В Уральском федеральном округе существует несколько регионов, которые ознакомлены с такой программой и имеют право на ежегодные выплаты. Например, в Курганской области многодетные семьи могут получить пять тысяч на одного ребенка, идущего в школу. В Свердловской области если семейный доход не превышает двукратный прожиточный минимум в регионе, то выплата предусмотрела в размере шести тысяч рублей. В Тюменской области претендовать на выплаты в размере 14 989 рублей могут семьи с доходом, не превышающим региональный прожиточный минимум. Также с таким доходом многодетные семьи могут получить по десять тысяч рублей в Челябинской области. Ранее сообщалось, что в Москве на многодетную и малоимущую семью предусмотрена ежегодная компенсационная выплата в размере 13 257 рублей на одного ребенка. А Санкт-Петербург предоставляет выплаты на приобретение школьных товаров 10 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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