26 августа 2024

Курганец повредил глаза при испытаниях на заводе «Корвет»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, печь, литейный цех, курганский арматурный завод, ковш с металлом, масса с металлом
Работник «Корвета» получил тяжелые повреждения глаз Фото:

В Кургане на арматурном заводе «Корвет» расследуют несчастный случай с работником, который получил тяжелые повреждения глаз во время гидроиспытаний оборудования. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.

«Начато расследование тяжелого несчастного случая в АО «Акционерная компания «Корвет». Работник при проведении гидроиспытаний оборудования работник получил тяжелые повреждения органов зрения», — говорится на сайте ведомства.

Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Корвет», чтобы выяснить подробности инцидента. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что в курганской колонии рабочий получил тяжелую травму руки. Мужчина не соблюдал требования охраны труда при изготовлении синтепона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на арматурном заводе «Корвет» расследуют несчастный случай с работником, который получил тяжелые повреждения глаз во время гидроиспытаний оборудования. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. «Начато расследование тяжелого несчастного случая в АО «Акционерная компания «Корвет». Работник при проведении гидроиспытаний оборудования работник получил тяжелые повреждения органов зрения», — говорится на сайте ведомства. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Корвет», чтобы выяснить подробности инцидента. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в курганской колонии рабочий получил тяжелую травму руки. Мужчина не соблюдал требования охраны труда при изготовлении синтепона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...