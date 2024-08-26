Курганец повредил глаза при испытаниях на заводе «Корвет»

В Кургане на арматурном заводе «Корвет» расследуют несчастный случай с работником, который получил тяжелые повреждения глаз во время гидроиспытаний оборудования. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.
«Начато расследование тяжелого несчастного случая в АО «Акционерная компания «Корвет». Работник при проведении гидроиспытаний оборудования работник получил тяжелые повреждения органов зрения», — говорится на сайте ведомства.
Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Корвет», чтобы выяснить подробности инцидента. Информация дополнится после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что в курганской колонии рабочий получил тяжелую травму руки. Мужчина не соблюдал требования охраны труда при изготовлении синтепона.
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В Кургане на арматурном заводе «Корвет» расследуют несчастный случай с работником, который получил тяжелые повреждения глаз во время гидроиспытаний оборудования. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области. «Начато расследование тяжелого несчастного случая в АО «Акционерная компания «Корвет». Работник при проведении гидроиспытаний оборудования работник получил тяжелые повреждения органов зрения», — говорится на сайте ведомства. Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Корвет», чтобы выяснить подробности инцидента. Информация дополнится после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что в курганской колонии рабочий получил тяжелую травму руки. Мужчина не соблюдал требования охраны труда при изготовлении синтепона.