Курганец повредил глаза при испытаниях на заводе «Корвет»

Работник «Корвета» получил тяжелые повреждения глаз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на арматурном заводе «Корвет» расследуют несчастный случай с работником, который получил тяжелые повреждения глаз во время гидроиспытаний оборудования. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции труда в Курганской области.

«Начато расследование тяжелого несчастного случая в АО «Акционерная компания «Корвет». Работник при проведении гидроиспытаний оборудования работник получил тяжелые повреждения органов зрения», — говорится на сайте ведомства.

Корреспондент URA.RU направил запрос на предприятие «Корвет», чтобы выяснить подробности инцидента. Информация дополнится после получения комментария.

Ранее URA.RU писало, что в курганской колонии рабочий получил тяжелую травму руки. Мужчина не соблюдал требования охраны труда при изготовлении синтепона.