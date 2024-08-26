Суд отложил рассмотрение иска об отмене остановки работы карьеров ЮГК

Арбитражный суд Челябинской области отложил на 18 сентября рассмотрение иска об отмене остановки работы карьеров, входящих в холдинг миллиардера из списка Forbes Константина Струкова. Информация опубликована в базе суда.
«Судебное заседание отложено. Следующее заседание назначено на 18 сентября в 12:00», — говорится в карточке дела.
Работу карьеров приостановили на 90 дней из-за выявленных нарушений требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов. Юристы компании пытались оспорить решение суда, сославшись на снижение доходов персонала. Дополнительным доводом стало выпадение большого количества осадков, что неблагоприятно сказалось на вопросах безопасной работы открытых карьеров.
Но суд решил, что безопасность рабочих важнее и приостановил работу до устранения выявленных нарушений. Позднее холдинг заявил, что сохранит за сотрудниками заработную плату за время простоя. Решение касается около 1,2 тысячи работников трех горно-обогатительных комбинатов.
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