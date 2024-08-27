В рядах Вооруженных сил Украины служат поляки, французы и афроамериканцы. Об этом сообщил российский военный с позывным Зема.
«Были поляки, французы, афроамериканцы. Мы перехватывали их, им досталось хорошо от нас», — заявил военный. Его словам передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам пресс-службы Следственного комитета России, в международный розыск из них объявлены 422 иностранца.
В это месяце ВС РФ уже уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту. Были ликвидированы танки, Stryker и пикап противника.
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