Боец ВС РФ рассказал о неожиданном составе ВСУ на курском направлении

Боец ВС РФ «Зема»: в ВСУ служат граждане Польши, Франции и афроамериканцы
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В ряды ВСУ затесались поляки, французы и афроамериканцы, заявил военный ВС РФ с позывным Зема
В ряды ВСУ затесались поляки, французы и афроамериканцы, заявил военный ВС РФ с позывным Зема Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рядах Вооруженных сил Украины служат поляки, французы и афроамериканцы. Об этом сообщил российский военный с позывным Зема.

«Были поляки, французы, афроамериканцы. Мы перехватывали их, им досталось хорошо от нас», — заявил военный. Его словам передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам пресс-службы Следственного комитета России, в международный розыск из них объявлены 422 иностранца.

В это месяце ВС РФ уже уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту. Были ликвидированы танки, Stryker и пикап противника.

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В рядах Вооруженных сил Украины служат поляки, французы и афроамериканцы. Об этом сообщил российский военный с позывным Зема. «Были поляки, французы, афроамериканцы. Мы перехватывали их, им досталось хорошо от нас», — заявил военный. Его словам передает ТАСС. Ранее сообщалось, что более 700 иностранных граждан обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам пресс-службы Следственного комитета России, в международный розыск из них объявлены 422 иностранца. В это месяце ВС РФ уже уничтожили 14 единиц бронетехники ВСУ с иностранцами на борту. Были ликвидированы танки, Stryker и пикап противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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