Водителей предупредили об опасности на федеральной трассе в Тюменской области

Водителей просят быть аккуратнее из-за плохой видимости на дороге
На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 28 августа сильно снизится видимость из-за тумана. Об этом сообщает «Уралуправтодор».
«Внимание! Ночью и утром 28 августа на территории Тюменской области на автодороге Р-402 местами туман, ухудшение видимости до 200-800 метров», — рассказали в компании.
Ранее URA.RU писало, что на трех участках трассы введено реверсивное движение. Машины движутся по одной полосе в обе стороны из-за дорожных работ.
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