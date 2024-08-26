26 августа 2024

Водителей предупредили об опасности на федеральной трассе в Тюменской области

На трассе из Тюмени в Омск 28 августа прогнозируют низкую видимость из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей просят быть аккуратнее из-за плохой видимости на дороге
Водителей просят быть аккуратнее из-за плохой видимости на дороге Фото:

На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 28 августа сильно снизится видимость из-за тумана. Об этом сообщает «Уралуправтодор».

«Внимание! Ночью и утром 28 августа на территории Тюменской области на автодороге Р-402 местами туман, ухудшение видимости до 200-800 метров», — рассказали в компании.

Ранее URA.RU писало, что на трех участках трассы введено реверсивное движение. Машины движутся по одной полосе в обе стороны из-за дорожных работ.

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На федеральной трассе Р-402 из Тюмени в Омск 28 августа сильно снизится видимость из-за тумана. Об этом сообщает «Уралуправтодор». «Внимание! Ночью и утром 28 августа на территории Тюменской области на автодороге Р-402 местами туман, ухудшение видимости до 200-800 метров», — рассказали в компании. Ранее URA.RU писало, что на трех участках трассы введено реверсивное движение. Машины движутся по одной полосе в обе стороны из-за дорожных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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