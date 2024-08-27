Ни домой, ни на кладбище: курганцы застревают на дороге в строящемся элитном поселке. Фото

Жителям коттеджного поселка под Курганом забыли отремонтировать дорогу

28 августа 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганцы жалуются на плохую дорогу в строящемся коттеджном поселке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В строящемся коттеджном поселке под Курганом машины застревают на дороге, ведущей, в том числе на кладбище. Ее должны были отремонтировать в прошлом году, но подрядчик не выполнил работы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из строительной сферы. При этом сотка земли под строительство составляет 35 000 рублей. Землю под строительство коттеджей активно предлагает госструктура КИЖК. «Коттеджный поселок, находящийся в экологически чистом районе пригорода Кургана, предлагает 146 участков площадью от 6 до 12 соток всего в 18 км от центра города. Поселок обеспечен всеми городскими удобствами, включая асфальтированные дороги, образовательные учреждения, магазины, спортивный комплекс, аптеку и доступность общественного транспорта, обеспечивая комфортное проживание в пригородной зоне», — говорится в сообщении ипотечной корпорации. Местные жители при этом констатируют, что коттеджи строятся, но не активно. Проехать к участкам сложно. «Машины застревают на дороге, особенно после сильных дождей. Подрядчик должен был ее отремонтировать еще до конца прошлого года, но ничего не сделано. От щебенки, которую насыпали на небольшом участке, уже почти ничего не осталось. Ни домой, ни на кладбище нормально не проехать», — рассказал источник. Между структурой мэрии Кетовского округа и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на щебенение дороги от коттеджного поселка до кладбища. Работы должны были закончить до 26 декабря 2023 года. Стоимость контракта составляла около 600 тысяч рублей. Однако несмотря на оплату работ дорога осталась в ненадлежащем состоянии. Областной суд признал бездействие чиновников незаконным, проблемой также занялись следователи. В администрации округа URA.RU сообщали, что грунтовые дороги прогрейдируют в селе Колесниково в 2024 году и сделают отсыпку. Связаться с подрядчиком работ корреспонденту URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона. Агентство обратилось к главе Кетовского округа Олегу Язовских по поводу отсутствия ремонта дороги в коттеджном поселке. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области строится два элитных поселка. Один из них возводится под Шадринском, другой — под Курганом. Общая площадь территорий составляет более 40 тысяч квадратов. В планах застройщиков возвести свыше 200 малоэтажных домов. Курганцы жалуются на плохую дорогу в строящемся коттеджном поселке Фото: читатель URA.RU По словам горожан, машины застревают на разбитой дороге Фото: читатель URA.RU Дорогу, в том числе ведущую к кладбищу, подрядчик должен был отремонтировать еще до конца прошлого года Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В строящемся коттеджном поселке под Курганом машины застревают на дороге, ведущей, в том числе на кладбище. Ее должны были отремонтировать в прошлом году, но подрядчик не выполнил работы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из строительной сферы. При этом сотка земли под строительство составляет 35 000 рублей. Землю под строительство коттеджей активно предлагает госструктура КИЖК. «Коттеджный поселок, находящийся в экологически чистом районе пригорода Кургана, предлагает 146 участков площадью от 6 до 12 соток всего в 18 км от центра города. Поселок обеспечен всеми городскими удобствами, включая асфальтированные дороги, образовательные учреждения, магазины, спортивный комплекс, аптеку и доступность общественного транспорта, обеспечивая комфортное проживание в пригородной зоне», — говорится в сообщении ипотечной корпорации. Местные жители при этом констатируют, что коттеджи строятся, но не активно. Проехать к участкам сложно. «Машины застревают на дороге, особенно после сильных дождей. Подрядчик должен был ее отремонтировать еще до конца прошлого года, но ничего не сделано. От щебенки, которую насыпали на небольшом участке, уже почти ничего не осталось. Ни домой, ни на кладбище нормально не проехать», — рассказал источник. Между структурой мэрии Кетовского округа и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на щебенение дороги от коттеджного поселка до кладбища. Работы должны были закончить до 26 декабря 2023 года. Стоимость контракта составляла около 600 тысяч рублей. Однако несмотря на оплату работ дорога осталась в ненадлежащем состоянии. Областной суд признал бездействие чиновников незаконным, проблемой также занялись следователи. В администрации округа URA.RU сообщали, что грунтовые дороги прогрейдируют в селе Колесниково в 2024 году и сделают отсыпку. Связаться с подрядчиком работ корреспонденту URA.RU не удалось. В распоряжении редакции нет его номера телефона. Агентство обратилось к главе Кетовского округа Олегу Язовских по поводу отсутствия ремонта дороги в коттеджном поселке. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области строится два элитных поселка. Один из них возводится под Шадринском, другой — под Курганом. Общая площадь территорий составляет более 40 тысяч квадратов. В планах застройщиков возвести свыше 200 малоэтажных домов.