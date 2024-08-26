В Курганской области строят сотни домов в коттеджных поселках

Под Курганом и Шадринском строят два коттеджных поселка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

В Курганской области реализуют необычные проекты по созданию элитных поселков под Курганом. На площади более 40 тысяч квадратных метров планируют построить более 200 малоэтажных домов. Как будут выглядеть будущие коттеджные поселки и сколько домов в них построят, и какие льготы предоставляет курганское правительство — в материале корреспондента URA.RU.

Коттеджный поселок под Курганом

Больше всего малоэтажных домов строится в северо-западной части села Колесниково Кетовского округа. На территории общей площадью почти 24 гектаров идет строительство 146 домов. Будущий коттеджный поселок находится всего в 18 километрах от центра Кургана. Большую часть жилых домов возводит застройщик из Челябинска, остальные — местная компания. Проектом планировки также предусмотрено строительство детского сада, спортивного комплекса, торгового предприятия, отделения связи банка.

Ранее власти планировали здесь строить жилье для погорельцев, которые потеряли свои дома в майских пожарах в прошлом году. Однако позже власти отказались от этой идеи, предоставив всем пострадавшим участки в других местах.

Коттеджный поселок строится в 22 минутах езды от Кургана АО КИЖК Фото:

Коттеджный поселок под Шадринском

Также строительство малоэтажных домов идет в пригороде Шадринска, где власти выделили землю площадью более 17 гектаров в районе улиц Барыкина и Тюменская. На этом участке запланировано возведение 115 домов. Будущий коттеджный поселок располагается всего в 7 километрах от центра. Проект планировки также предполагает строительство средней школы, больницы, детского сада, спортивного комплекса и автобусных остановок.

В коттеджном поселке в пригороде Шадринска планируют построить спорткомплекс, больницу и школу АО КИЖК Фото:

Льготы от курганских властей

Субсидии и земельные участки для индивидуального жилищного строительства в коттеджных поселках под Курганом и Шадринском предоставляет АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», осуществляющая проекты при поддержке правительства региона. Гражданам, желающим построить или приобрести готовый дом в сельской местности, готовы бесплатно давать до 700 000 рублей. Подробнее о том, каким категориям выдаются субсидии читайте в другом материале URA.RU.

Курганцам безвозмездно дают субсидии до 700 тысяч рублей на строительство частных домов АО КИЖК Фото: