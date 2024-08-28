В Курской области артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков

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Артиллерия ВС РФ уничтожила семь штурмовиков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области российская артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков из семи человек. Информацию сообщил представитель российского силового ведомства.

«Российская артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежащих 82-й группе десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщили РИА Новости. Группа была ликвидирована в локациях к северо-западу от села Бахтинка Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в Курской области войскам ВСУ было нанесено серьезное поражение. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники. Всего сутками ранее российские войска отразили 11 атак ВСУ на российский регион. Потери Киева составили до 65 человек.

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В Курской области российская артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков из семи человек. Информацию сообщил представитель российского силового ведомства. «Российская артиллерия уничтожила группу украинских штурмовиков в составе семи человек, принадлежащих 82-й группе десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщили РИА Новости. Группа была ликвидирована в локациях к северо-западу от села Бахтинка Курской области. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что в Курской области войскам ВСУ было нанесено серьезное поражение. Он сообщил об уничтожении большого числа пехоты противника и части техники. Всего сутками ранее российские войска отразили 11 атак ВСУ на российский регион. Потери Киева составили до 65 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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