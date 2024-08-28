В Екатеринбурге взлетели цены на такси после смертельной аварии в метро. Скрин

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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , яндекс такси
Стоимость поездки увеличилась примерно на 200 рублей Фото:

В Екатеринбурге подскочили цены на такси после закрытия станций метро из-за гибели пассажира под поездом метро на станции «Площадь 1905 года». Об этом рассказали читатели.

«Без метро быстро доехать из центра до дома невозможно, приходится вызывать такси, цены на которые резко подскочили рублей на 200», — сказал собеседник. Другой читатель отметил, что повышенный спрос отразился на всех классах поездок.

Шесть станций закрыли, чтобы достать тело погибшего из-под поезда. Ограничения могут продлиться около трех часов. После аварии всех пассажиров попросили выйти на улицу, а в метро спустились медики и сотрудники полиции.

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В Екатеринбурге подскочили цены на такси после закрытия станций метро из-за гибели пассажира под поездом метро на станции «Площадь 1905 года». Об этом рассказали читатели. «Без метро быстро доехать из центра до дома невозможно, приходится вызывать такси, цены на которые резко подскочили рублей на 200», — сказал собеседник. Другой читатель отметил, что повышенный спрос отразился на всех классах поездок. Шесть станций закрыли, чтобы достать тело погибшего из-под поезда. Ограничения могут продлиться около трех часов. После аварии всех пассажиров попросили выйти на улицу, а в метро спустились медики и сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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