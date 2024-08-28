В Екатеринбурге взлетели цены на такси после смертельной аварии в метро. Скрин

28 августа 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Стоимость поездки увеличилась примерно на 200 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге подскочили цены на такси после закрытия станций метро из-за гибели пассажира под поездом метро на станции «Площадь 1905 года». Об этом рассказали читатели. «Без метро быстро доехать из центра до дома невозможно, приходится вызывать такси, цены на которые резко подскочили рублей на 200», — сказал собеседник. Другой читатель отметил, что повышенный спрос отразился на всех классах поездок. Шесть станций закрыли, чтобы достать тело погибшего из-под поезда. Ограничения могут продлиться около трех часов. После аварии всех пассажиров попросили выйти на улицу, а в метро спустились медики и сотрудники полиции. Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге подскочили цены на такси после закрытия станций метро из-за гибели пассажира под поездом метро на станции «Площадь 1905 года». Об этом рассказали читатели. «Без метро быстро доехать из центра до дома невозможно, приходится вызывать такси, цены на которые резко подскочили рублей на 200», — сказал собеседник. Другой читатель отметил, что повышенный спрос отразился на всех классах поездок. Шесть станций закрыли, чтобы достать тело погибшего из-под поезда. Ограничения могут продлиться около трех часов. После аварии всех пассажиров попросили выйти на улицу, а в метро спустились медики и сотрудники полиции.