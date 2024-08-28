Немецкий журналист Репке: ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма

28 августа 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Джулиан Репке зафиксировал отступление ВСУ с восточных окраин Покровска Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силы начали отступление из восточных окраин Покровска, опасаясь возможного штурма города. Об этом сообщил немецкий журналист издания Bild Джулиан Репке в своих соцсетях. «ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма», — написал Репе в опубликованном посте в социальной сети X. По его словам, это связано с угрозой атак ВС РФ. Украинские военные предпринимают меры по предотвращению дальнейших потерь. Ранее журналисты Forbes указывали на трудности, с которыми сталкиваются украинские силы. ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, что усложняет их оборону на востоке Украины В материале издания указывается, что даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 «Абрамс» не смогла остановить российское наступление. Стратегическое падение Покровска может вызвать серьезные последствия для военных планов Киева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские силы начали отступление из восточных окраин Покровска, опасаясь возможного штурма города. Об этом сообщил немецкий журналист издания Bild Джулиан Репке в своих соцсетях. «ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма», — написал Репе в опубликованном посте в социальной сети X. По его словам, это связано с угрозой атак ВС РФ. Украинские военные предпринимают меры по предотвращению дальнейших потерь. Ранее журналисты Forbes указывали на трудности, с которыми сталкиваются украинские силы. ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, что усложняет их оборону на востоке Украины В материале издания указывается, что даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 «Абрамс» не смогла остановить российское наступление. Стратегическое падение Покровска может вызвать серьезные последствия для военных планов Киева