Немецкий журналист Репке: ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, украинские военные, stock
Джулиан Репке зафиксировал отступление ВСУ с восточных окраин Покровска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы начали отступление из восточных окраин Покровска, опасаясь возможного штурма города. Об этом сообщил немецкий журналист издания Bild Джулиан Репке в своих соцсетях.

«ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма», — написал Репе в опубликованном посте в социальной сети X. По его словам, это связано с угрозой атак ВС РФ. Украинские военные предпринимают меры по предотвращению дальнейших потерь.

Ранее журналисты Forbes указывали на трудности, с которыми сталкиваются украинские силы. ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, что усложняет их оборону на востоке Украины

В материале издания указывается, что даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 «Абрамс» не смогла остановить российское наступление. Стратегическое падение Покровска может вызвать серьезные последствия для военных планов Киева

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Украинские силы начали отступление из восточных окраин Покровска, опасаясь возможного штурма города. Об этом сообщил немецкий журналист издания Bild Джулиан Репке в своих соцсетях. «ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма», — написал Репе в опубликованном посте в социальной сети X. По его словам, это связано с угрозой атак ВС РФ. Украинские военные предпринимают меры по предотвращению дальнейших потерь. Ранее журналисты Forbes указывали на трудности, с которыми сталкиваются украинские силы. ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, что усложняет их оборону на востоке Украины В материале издания указывается, что даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 «Абрамс» не смогла остановить российское наступление. Стратегическое падение Покровска может вызвать серьезные последствия для военных планов Киева
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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