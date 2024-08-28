Немецкий журналист Репке: ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма

Украинские силы начали отступление из восточных окраин Покровска, опасаясь возможного штурма города. Об этом сообщил немецкий журналист издания Bild Джулиан Репке в своих соцсетях.
«ВСУ бегут из Покровска, спасаясь от штурма», — написал Репе в опубликованном посте в социальной сети X. По его словам, это связано с угрозой атак ВС РФ. Украинские военные предпринимают меры по предотвращению дальнейших потерь.
Ранее журналисты Forbes указывали на трудности, с которыми сталкиваются украинские силы. ВСУ обеспокоены продвижением российских войск на покровском направлении, что усложняет их оборону на востоке Украины
В материале издания указывается, что даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 «Абрамс» не смогла остановить российское наступление. Стратегическое падение Покровска может вызвать серьезные последствия для военных планов Киева
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