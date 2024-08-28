Парень, погибший в екатеринбургском метро, был в розыске

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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, полицейские, телефон, розыск, силовики, чп, патрулирование, ориентировка
Молодой человек разыскивался полицией (архивное фото) Фото:

Молодой человек, погибший в екатеринбургском метро, находился в розыске. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Парень был выставлен отделом полиции №9 на сторожевой учет. Это так называемый местный розыск, куда попадают возможные мелкие нарушители и потеряшки», — сказал собеседник агентства. Он затруднился пояснить, по какой именно причине был объявлен в розыск погибший молодой человек.

Он упал на рельсы метро днем 28 августа. Причины падения неизвестны. Некоторое время движение на станции метро было остановлено, однако сейчас метрополитен работает в прежнем режиме.

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Молодой человек, погибший в екатеринбургском метро, находился в розыске. Об этом URA.RU рассказал источник. «Парень был выставлен отделом полиции №9 на сторожевой учет. Это так называемый местный розыск, куда попадают возможные мелкие нарушители и потеряшки», — сказал собеседник агентства. Он затруднился пояснить, по какой именно причине был объявлен в розыск погибший молодой человек. Он упал на рельсы метро днем 28 августа. Причины падения неизвестны. Некоторое время движение на станции метро было остановлено, однако сейчас метрополитен работает в прежнем режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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