Парень, погибший в екатеринбургском метро, был в розыске

Молодой человек, погибший в екатеринбургском метро, находился в розыске. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Парень был выставлен отделом полиции №9 на сторожевой учет. Это так называемый местный розыск, куда попадают возможные мелкие нарушители и потеряшки», — сказал собеседник агентства. Он затруднился пояснить, по какой именно причине был объявлен в розыск погибший молодой человек.
Он упал на рельсы метро днем 28 августа. Причины падения неизвестны. Некоторое время движение на станции метро было остановлено, однако сейчас метрополитен работает в прежнем режиме.
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