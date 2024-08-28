ВС РФ уничтожили одного из первых пилотов истребителей F-16 на Украине

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, ф-16, stock
В результате удара ВС РФ на Украине погиб пилот истребителя F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине во время удара ВС РФ погиб один из первых пилотов ВСУ, обученных на истребителях F-16, подполковник Алексей Месь. Об этом сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук.

«На Украине погиб один из первых украинских пилотов F-16, подполковник ВСУ Алексей Месь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на депутата. Смерть пилота произошла в результате серии ударов российских военных по объектам инфраструктуры ВСУ на западе Украины 26 августа.

Месь занимал должность заместителя командира операционной группы. Детали о месте происшествия и обстоятельствах гибели пилота на данный момент не раскрываются.

Ранее ВС РФ, по предварительной версии, смогли впервые уничтожить американский истребитель F-16 на Украине. Технику поразили в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.

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На Украине во время удара ВС РФ погиб один из первых пилотов ВСУ, обученных на истребителях F-16, подполковник Алексей Месь. Об этом сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. «На Украине погиб один из первых украинских пилотов F-16, подполковник ВСУ Алексей Месь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на депутата. Смерть пилота произошла в результате серии ударов российских военных по объектам инфраструктуры ВСУ на западе Украины 26 августа. Месь занимал должность заместителя командира операционной группы. Детали о месте происшествия и обстоятельствах гибели пилота на данный момент не раскрываются. Ранее ВС РФ, по предварительной версии, смогли впервые уничтожить американский истребитель F-16 на Украине. Технику поразили в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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