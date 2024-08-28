ВС РФ уничтожили одного из первых пилотов истребителей F-16 на Украине

28 августа 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

В результате удара ВС РФ на Украине погиб пилот истребителя F-16 Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине во время удара ВС РФ погиб один из первых пилотов ВСУ, обученных на истребителях F-16, подполковник Алексей Месь. Об этом сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. «На Украине погиб один из первых украинских пилотов F-16, подполковник ВСУ Алексей Месь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на депутата. Смерть пилота произошла в результате серии ударов российских военных по объектам инфраструктуры ВСУ на западе Украины 26 августа. Месь занимал должность заместителя командира операционной группы. Детали о месте происшествия и обстоятельствах гибели пилота на данный момент не раскрываются. Ранее ВС РФ, по предварительной версии, смогли впервые уничтожить американский истребитель F-16 на Украине. Технику поразили в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине во время удара ВС РФ погиб один из первых пилотов ВСУ, обученных на истребителях F-16, подполковник Алексей Месь. Об этом сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук. «На Украине погиб один из первых украинских пилотов F-16, подполковник ВСУ Алексей Месь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на депутата. Смерть пилота произошла в результате серии ударов российских военных по объектам инфраструктуры ВСУ на западе Украины 26 августа. Месь занимал должность заместителя командира операционной группы. Детали о месте происшествия и обстоятельствах гибели пилота на данный момент не раскрываются. Ранее ВС РФ, по предварительной версии, смогли впервые уничтожить американский истребитель F-16 на Украине. Технику поразили в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.