ВС РФ уничтожили одного из первых пилотов истребителей F-16 на Украине

На Украине во время удара ВС РФ погиб один из первых пилотов ВСУ, обученных на истребителях F-16, подполковник Алексей Месь. Об этом сообщил депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук.
«На Украине погиб один из первых украинских пилотов F-16, подполковник ВСУ Алексей Месь», — пишет «Российская газета» со ссылкой на депутата. Смерть пилота произошла в результате серии ударов российских военных по объектам инфраструктуры ВСУ на западе Украины 26 августа.
Месь занимал должность заместителя командира операционной группы. Детали о месте происшествия и обстоятельствах гибели пилота на данный момент не раскрываются.
Ранее ВС РФ, по предварительной версии, смогли впервые уничтожить американский истребитель F-16 на Украине. Технику поразили в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области.
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