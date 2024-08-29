Замглавы ЦРУ заявил об успехах ВС РФ на красноармейском направлении

29 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В ЦРУ подтвердили факт успешного наступления российских солдат на красноармейском направлении в ДНР Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЦРУ признали продвижение российских сил в районе Красноармейска в ДНР и предположили, что город будет освобожден силами ВС РФ в ближайшее время. Об этом рассказал замдиректора управления Дэвид Коэн. «Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска (Красноармейска) <…>. Они [ВС РФ] могут взять город», — уточнил Коэн в ходе конференции по безопасности. Соответствующую запись опубликовал американский телеканал C-SPAN. Он подчеркнул, что россияне добиваются успехов на красноармейском направлении. Накануне немецкий журналист Джулиан Репке писал, что украинские силы опасаются штурма Покровска со стороны ВС РФ. Он добавил в соцсетях, что ВСУ пытаются отступить. В Forbes также писали, что на Украине в целом поражены резким продвижением российских солдат на нескольких направлениях, в частности, в ДНР. На Украине также говорили об успехах российских сил в районе Красноармейска, передает ОТР. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в свою очередь отмечал, что исход СВО решится по итогу боев в Курской области, а не в ДНР, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЦРУ признали продвижение российских сил в районе Красноармейска в ДНР и предположили, что город будет освобожден силами ВС РФ в ближайшее время. Об этом рассказал замдиректора управления Дэвид Коэн. «Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска (Красноармейска) <…>. Они [ВС РФ] могут взять город», — уточнил Коэн в ходе конференции по безопасности. Соответствующую запись опубликовал американский телеканал C-SPAN. Он подчеркнул, что россияне добиваются успехов на красноармейском направлении. Накануне немецкий журналист Джулиан Репке писал, что украинские силы опасаются штурма Покровска со стороны ВС РФ. Он добавил в соцсетях, что ВСУ пытаются отступить. В Forbes также писали, что на Украине в целом поражены резким продвижением российских солдат на нескольких направлениях, в частности, в ДНР. На Украине также говорили об успехах российских сил в районе Красноармейска, передает ОТР. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в свою очередь отмечал, что исход СВО решится по итогу боев в Курской области, а не в ДНР, сообщает RT.