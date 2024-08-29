Замглавы ЦРУ заявил об успехах ВС РФ на красноармейском направлении

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В ЦРУ подтвердили факт успешного наступления российских солдат на красноармейском направлении в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ЦРУ признали продвижение российских сил в районе Красноармейска в ДНР и предположили, что город будет освобожден силами ВС РФ в ближайшее время. Об этом рассказал замдиректора управления Дэвид Коэн.

«Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска (Красноармейска) <…>. Они [ВС РФ] могут взять город», — уточнил Коэн в ходе конференции по безопасности. Соответствующую запись опубликовал американский телеканал C-SPAN. Он подчеркнул, что россияне добиваются успехов на красноармейском направлении.

Накануне немецкий журналист Джулиан Репке писал, что украинские силы опасаются штурма Покровска со стороны ВС РФ. Он добавил в соцсетях, что ВСУ пытаются отступить. В Forbes также писали, что на Украине в целом поражены резким продвижением российских солдат на нескольких направлениях, в частности, в ДНР. На Украине также говорили об успехах российских сил в районе Красноармейска, передает ОТР. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в свою очередь отмечал, что исход СВО решится по итогу боев в Курской области, а не в ДНР, сообщает RT.

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В ЦРУ признали продвижение российских сил в районе Красноармейска в ДНР и предположили, что город будет освобожден силами ВС РФ в ближайшее время. Об этом рассказал замдиректора управления Дэвид Коэн. «Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска (Красноармейска) <…>. Они [ВС РФ] могут взять город», — уточнил Коэн в ходе конференции по безопасности. Соответствующую запись опубликовал американский телеканал C-SPAN. Он подчеркнул, что россияне добиваются успехов на красноармейском направлении. Накануне немецкий журналист Джулиан Репке писал, что украинские силы опасаются штурма Покровска со стороны ВС РФ. Он добавил в соцсетях, что ВСУ пытаются отступить. В Forbes также писали, что на Украине в целом поражены резким продвижением российских солдат на нескольких направлениях, в частности, в ДНР. На Украине также говорили об успехах российских сил в районе Красноармейска, передает ОТР. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков в свою очередь отмечал, что исход СВО решится по итогу боев в Курской области, а не в ДНР, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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