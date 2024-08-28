Челябинский депутат Иванов из СИЗО убедил Верховный суд рассмотреть свою жалобу

29 августа 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Олег Иванов сумел убедить Верховный суд изменить свое решение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Арестованный депутат гордумы Челябинска Олег Иванов добился, чтобы Верховный суд РФ изменил свое решение о возврате ему жалобы из-за пропущенного срока обращения. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, одновременно ходатайствуя о восстановлении пропущенного срока ее подачи. Рассмотрев ходатайство о восстановлении процессуального срока, суд находит его подлежащим удовлетворению», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Ранее депутат попытался оспорить в Верховном суде решения нижестоящих инстанций о банкротстве принадлежащей ему фирмы «Альфастрой». Однако ВС РФ вернул ему заявление, объяснив это пропущенным сроком подачи. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутат обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным. Арестована также его жена, экс-депутат областного парламента Татьяна Завгородняя. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный депутат гордумы Челябинска Олег Иванов добился, чтобы Верховный суд РФ изменил свое решение о возврате ему жалобы из-за пропущенного срока обращения. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, одновременно ходатайствуя о восстановлении пропущенного срока ее подачи. Рассмотрев ходатайство о восстановлении процессуального срока, суд находит его подлежащим удовлетворению», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Ранее депутат попытался оспорить в Верховном суде решения нижестоящих инстанций о банкротстве принадлежащей ему фирмы «Альфастрой». Однако ВС РФ вернул ему заявление, объяснив это пропущенным сроком подачи. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутат обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным. Арестована также его жена, экс-депутат областного парламента Татьяна Завгородняя. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.