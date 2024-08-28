28 августа 2024

Челябинский депутат Иванов из СИЗО убедил Верховный суд рассмотреть свою жалобу

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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, иванов олег
Олег Иванов сумел убедить Верховный суд изменить свое решение Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Арестованный депутат гордумы Челябинска Олег Иванов добился, чтобы Верховный суд РФ изменил свое решение о возврате ему жалобы из-за пропущенного срока обращения. Информация об этом появилась в картотеке дел.

«Заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, одновременно ходатайствуя о восстановлении пропущенного срока ее подачи. Рассмотрев ходатайство о восстановлении процессуального срока, суд находит его подлежащим удовлетворению», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее депутат попытался оспорить в Верховном суде решения нижестоящих инстанций о банкротстве принадлежащей ему фирмы «Альфастрой». Однако ВС РФ вернул ему заявление, объяснив это пропущенным сроком подачи.

Иванов был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутат обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным. Арестована также его жена, экс-депутат областного парламента Татьяна Завгородняя. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Арестованный депутат гордумы Челябинска Олег Иванов добился, чтобы Верховный суд РФ изменил свое решение о возврате ему жалобы из-за пропущенного срока обращения. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, одновременно ходатайствуя о восстановлении пропущенного срока ее подачи. Рассмотрев ходатайство о восстановлении процессуального срока, суд находит его подлежащим удовлетворению», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU). Ранее депутат попытался оспорить в Верховном суде решения нижестоящих инстанций о банкротстве принадлежащей ему фирмы «Альфастрой». Однако ВС РФ вернул ему заявление, объяснив это пропущенным сроком подачи. Иванов был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2022 года. Полгода он был под домашним арестом, а в июне 2023 года суд отправил его в СИЗО. Депутат обвиняется в уходе от налогов, подделке ценных бумаг и преднамеренном банкротстве. Сам он, как и компания «Альфастрой», признан финансово несостоятельным. Арестована также его жена, экс-депутат областного парламента Татьяна Завгородняя. Общая сумма долгов Иванова и его компании приближается к миллиарду рублей. Адвокаты депутата со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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