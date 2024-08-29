Экс-замглавы Кургана Плешков получил новую должность на Ямале

Бывший заместитель главы Кургана Андрей Плешков, руководивший департаментом развития городского хозяйства, стал генеральным директором новой строительной компании «Полярный» на Ямале. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. Фирма создана тюменским бизнесменом Дмитрием Бабичем.
«Экс-замглавы Андрей Плешков после ухода из мэрии Кургана устроился уже во вторую строительную фирму тюменского бизнесмена Дмитрия Бабича. Плешков получил должность в компании „Специализированный застройщик ‚Полярный‘ на Ямале“, — рассказал инсайдер.
Информация о назначении подтверждается в сведениях ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. Корреспондент URA.RU обратился к экс-чиновнику за комментарием. Ответ ожидается.
Два месяца назад Плешков возглавил новую фирму «Специализированный Застройщик „Архитектура“ в Кургане. По его словам, компания будет заниматься жилой застройкой на территории Курганской области и Урала. Две другие компании тюменского бизнесмена Бабича — „Гарант“ и „Альфа Строй“ — ранее занимались ремонтом курганских мостов во время того, когда Плешков занимал должность директора департамента городского хозяйства.
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