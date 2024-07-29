Экс-заммэра Кургана Плешков нашел новую работу у тюменского бизнесмена

Бывший замглавы мэрии Кургана Плешков стал гендиректором строительной фирмы
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Экс-чиновников мэрии Кургана Андрей Плешков нашел работу в бизнесе
Экс-чиновников мэрии Кургана Андрей Плешков нашел работу в бизнесе Фото:

Бывший заместитель главы Кургана Андрей Плешков, руководивший департаментом развития городского хозяйства, возглавил новую строительную фирму тюменского бизнесмена Дмитрия Бабича. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. 

«Экс-замглавы Кургана Андрей Плешков ушел в бизнес. Он возглавил строительную компанию „Специализированный Застройщик ‚Архитектура‘, которой владеет тюменец Дмитрий Бабич. Его компании [“Гарант» и «Альфа Строй»] ранее занимались ремонтом курганских мостов», — рассказал инсайдер.

Информацию о своем назначении в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил Плешков. Он отметил, что компания будет заниматься строительством многоквартирных домов на территории Курганской области и УрФО. 

Компания «СЗ „Архитектура“ была создана бизнесменом Дмитрием Бабичем месяц назад. Предприятие зарегистрировано в Кургане по улице Гагарина. Такой же юридический адрес еще у одной его строительной фирмы — „СМУ-1801“.

Экс-чиновник Плешков был уволен из мэрии Кургана в начале февраля. Инсайдеры агентства связывали его уход с критикой главы региона из-за плохой уборки дворов. Плешков работал в должности директора департамента РГХ мэрии с мая 2021 года. До службы в администрации занимался предпринимательской деятельностью, а также работал юристом в адвокатской конторе. 

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Бывший заместитель главы Кургана Андрей Плешков, руководивший департаментом развития городского хозяйства, возглавил новую строительную фирму тюменского бизнесмена Дмитрия Бабича. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.  «Экс-замглавы Кургана Андрей Плешков ушел в бизнес. Он возглавил строительную компанию „Специализированный Застройщик ‚Архитектура‘, которой владеет тюменец Дмитрий Бабич. Его компании [“Гарант» и «Альфа Строй»] ранее занимались ремонтом курганских мостов», — рассказал инсайдер. Информацию о своем назначении в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил Плешков. Он отметил, что компания будет заниматься строительством многоквартирных домов на территории Курганской области и УрФО.  Компания «СЗ „Архитектура“ была создана бизнесменом Дмитрием Бабичем месяц назад. Предприятие зарегистрировано в Кургане по улице Гагарина. Такой же юридический адрес еще у одной его строительной фирмы — „СМУ-1801“. Экс-чиновник Плешков был уволен из мэрии Кургана в начале февраля. Инсайдеры агентства связывали его уход с критикой главы региона из-за плохой уборки дворов. Плешков работал в должности директора департамента РГХ мэрии с мая 2021 года. До службы в администрации занимался предпринимательской деятельностью, а также работал юристом в адвокатской конторе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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