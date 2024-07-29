Экс-заммэра Кургана Плешков нашел новую работу у тюменского бизнесмена

Бывший заместитель главы Кургана Андрей Плешков, руководивший департаментом развития городского хозяйства, возглавил новую строительную фирму тюменского бизнесмена Дмитрия Бабича. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.
«Экс-замглавы Кургана Андрей Плешков ушел в бизнес. Он возглавил строительную компанию „Специализированный Застройщик ‚Архитектура‘, которой владеет тюменец Дмитрий Бабич. Его компании [“Гарант» и «Альфа Строй»] ранее занимались ремонтом курганских мостов», — рассказал инсайдер.
Информацию о своем назначении в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил Плешков. Он отметил, что компания будет заниматься строительством многоквартирных домов на территории Курганской области и УрФО.
Компания «СЗ „Архитектура“ была создана бизнесменом Дмитрием Бабичем месяц назад. Предприятие зарегистрировано в Кургане по улице Гагарина. Такой же юридический адрес еще у одной его строительной фирмы — „СМУ-1801“.
Экс-чиновник Плешков был уволен из мэрии Кургана в начале февраля. Инсайдеры агентства связывали его уход с критикой главы региона из-за плохой уборки дворов. Плешков работал в должности директора департамента РГХ мэрии с мая 2021 года. До службы в администрации занимался предпринимательской деятельностью, а также работал юристом в адвокатской конторе.
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