В ВСУ признали, что Россия контролирует 40% Часова Яра: карта СВО на Украине 29 августа

В ВСУ признали контроль России почти над 40% территории Часова Яра

29 августа 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются продвинуться в Курской области Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель 24-й отдельной механизированной бригады украинских сил Андрей Полухин признал, что ВС РФ контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР. По его словам, в настоящий момент город разбит. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. В ВСУ признали контроль России почти над 40% Часова Яра Почти половина территории Часова Яра в ДНР находится под контролем российских военных, сказал Андрей Полухин. По его данным, под контролем ВС РФ в настоящее время находится около 40% территории города. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения. Российские подразделения последовательно перехватывают инициативу на востоке города. Они также работают над укреплением своих позиций на флангах. Условные обозначения URA.RU Донецкое направление На донецком фронте в Константиновке идут бои с оставшимися подразделениями украинских войск. В Красногоровке боевые действия также не прекращаются, особенно на окраинах. Близ Селидово бои ведутся на подходах к населенному пункту, а в Гродовке российские войска достигли некоторых тактических успехов. Харьковское направление На харьковском фронте в Волчанске и районе Глубокого продолжаются интенсивные боевые действия, при этом активность украинских контратак снизилась. Значительных изменений в расположении сил нет. Курская область В регионе противник делает попытки продвижения, но их интенсивность уменьшилась. Вместе с тем, усилилась активность инженерных работ со стороны ВСУ, которые стремятся закрепиться на занятых территориях. Торецкое направление На данном направлении ВС РФ добились прогресса, продвинувшись на север вдоль Центральной улицы в Торецке примерно на 500 метров и освободив гаражный кооператив. Также они укрепили свои позиции в центре населенного пункта Дружба, закрепившись на расстоянии до 250 метров. Угледарское направление В районе угледарского направления российские силы продвинулись к северу от села Шевченко. Севернее Никольского и восточнее шахты «Южнодонбасская 1» подразделения также продвинулись на территории шириной до 2.5 километра и глубиной до 1 километра. Южнее Водяного российские военные активно действуют в районе восточной части пруда «Мыльный», уничтожая противника и продвигаясь в сторону дачных участков Южнодонецкое направление На южнодонецком направлении российские войска осуществляют операции по вытеснению противника с северо-восточной окраины балки «Свинячья». Также идут бои в западной части села Константиновка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель 24-й отдельной механизированной бригады украинских сил Андрей Полухин признал, что ВС РФ контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР. По его словам, в настоящий момент город разбит. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU. Почти половина территории Часова Яра в ДНР находится под контролем российских военных, сказал Андрей Полухин. По его данным, под контролем ВС РФ в настоящее время находится около 40% территории города. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения. Российские подразделения последовательно перехватывают инициативу на востоке города. Они также работают над укреплением своих позиций на флангах. На донецком фронте в Константиновке идут бои с оставшимися подразделениями украинских войск. В Красногоровке боевые действия также не прекращаются, особенно на окраинах. Близ Селидово бои ведутся на подходах к населенному пункту, а в Гродовке российские войска достигли некоторых тактических успехов. На харьковском фронте в Волчанске и районе Глубокого продолжаются интенсивные боевые действия, при этом активность украинских контратак снизилась. Значительных изменений в расположении сил нет. В регионе противник делает попытки продвижения, но их интенсивность уменьшилась. Вместе с тем, усилилась активность инженерных работ со стороны ВСУ, которые стремятся закрепиться на занятых территориях. На данном направлении ВС РФ добились прогресса, продвинувшись на север вдоль Центральной улицы в Торецке примерно на 500 метров и освободив гаражный кооператив. Также они укрепили свои позиции в центре населенного пункта Дружба, закрепившись на расстоянии до 250 метров. В районе угледарского направления российские силы продвинулись к северу от села Шевченко. Севернее Никольского и восточнее шахты «Южнодонбасская 1» подразделения также продвинулись на территории шириной до 2.5 километра и глубиной до 1 километра. Южнее Водяного российские военные активно действуют в районе восточной части пруда «Мыльный», уничтожая противника и продвигаясь в сторону дачных участков На южнодонецком направлении российские войска осуществляют операции по вытеснению противника с северо-восточной окраины балки «Свинячья». Также идут бои в западной части села Константиновка.