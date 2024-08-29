В ВСУ признали, что Россия контролирует 40% Часова Яра: карта СВО на Украине 29 августа

Представитель 24-й отдельной механизированной бригады украинских сил Андрей Полухин признал, что ВС РФ контролируют почти половину территории Часова Яра в ДНР. По его словам, в настоящий момент город разбит. Обстановка в зоне спецоперации и карта боевых действий — в материале URA.RU.
В ВСУ признали контроль России почти над 40% Часова Яра
Почти половина территории Часова Яра в ДНР находится под контролем российских военных, сказал Андрей Полухин. По его данным, под контролем ВС РФ в настоящее время находится около 40% территории города. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.
Российские подразделения последовательно перехватывают инициативу на востоке города. Они также работают над укреплением своих позиций на флангах.
Донецкое направление
На донецком фронте в Константиновке идут бои с оставшимися подразделениями украинских войск. В Красногоровке боевые действия также не прекращаются, особенно на окраинах. Близ Селидово бои ведутся на подходах к населенному пункту, а в Гродовке российские войска достигли некоторых тактических успехов.
Харьковское направление
На харьковском фронте в Волчанске и районе Глубокого продолжаются интенсивные боевые действия, при этом активность украинских контратак снизилась. Значительных изменений в расположении сил нет.
Курская область
В регионе противник делает попытки продвижения, но их интенсивность уменьшилась. Вместе с тем, усилилась активность инженерных работ со стороны ВСУ, которые стремятся закрепиться на занятых территориях.
Торецкое направление
На данном направлении ВС РФ добились прогресса, продвинувшись на север вдоль Центральной улицы в Торецке примерно на 500 метров и освободив гаражный кооператив. Также они укрепили свои позиции в центре населенного пункта Дружба, закрепившись на расстоянии до 250 метров.
Угледарское направление
В районе угледарского направления российские силы продвинулись к северу от села Шевченко. Севернее Никольского и восточнее шахты «Южнодонбасская 1» подразделения также продвинулись на территории шириной до 2.5 километра и глубиной до 1 километра. Южнее Водяного российские военные активно действуют в районе восточной части пруда «Мыльный», уничтожая противника и продвигаясь в сторону дачных участков
Южнодонецкое направление
На южнодонецком направлении российские войска осуществляют операции по вытеснению противника с северо-восточной окраины балки «Свинячья». Также идут бои в западной части села Константиновка.
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