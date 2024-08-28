«Искал работу мечты»: друзья рассказали о парне, погибшем в метро Екатеринбурга

Екатеринбуржец, погибший в метро, мечтал работать программистом

29 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

ЧП произошло днем 28 августа Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В центре Екатеринбурга пассажир упал под поезд метро Екатеринбуржец Никита (имя изменено), погибший днем 28 августа в городском метрополитене, был замкнутым, необщительным и хотел работать программистом на работе мечты. Таким 26-летнего парня описали URA.RU его друзья. «[Никита] был замкнутым и необщительным с окружающими, но мы быстро подружились на первом курсе. Вместе ездили на олимпиады по программированию, где он решал половину задач за команду. Он был талантливым в этом плане, но часто ленился. На этой почве были проблемы с учебой. Вуз, насколько я знаю, так и не закончил, ушел работать. [В августе] он был на подъеме, спрашивал обо мне, о себе рассказывал. Искал работу мечты, я ему давал советы. Он был человеком, который мог справиться со всем», — сказал первый друг. По словам второго товарища, Никита работал менеджером по продажам, в салоне сотовой связи и часто был волонтером на массовых мероприятиях. «Работал стюардом на футбольном стадионе и во Дворце игровых видов спорта», — заключил знакомый. После падения Никиты на рельсы, работа метрополитена остановилась на несколько часов. Его тело достали из-под вагона спасатели. Затем труп передали похоронной службе. Известно, что парень в последнее время лечился от депрессии. За пару часов до ЧП он был дома и вел себя обычно. Предсмертной записки не оставил, рассказывала его мама. Она уже была на опознании. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Никита (имя изменено), погибший днем 28 августа в городском метрополитене, был замкнутым, необщительным и хотел работать программистом на работе мечты. Таким 26-летнего парня описали URA.RU его друзья. «[Никита] был замкнутым и необщительным с окружающими, но мы быстро подружились на первом курсе. Вместе ездили на олимпиады по программированию, где он решал половину задач за команду. Он был талантливым в этом плане, но часто ленился. На этой почве были проблемы с учебой. Вуз, насколько я знаю, так и не закончил, ушел работать. [В августе] он был на подъеме, спрашивал обо мне, о себе рассказывал. Искал работу мечты, я ему давал советы. Он был человеком, который мог справиться со всем», — сказал первый друг. По словам второго товарища, Никита работал менеджером по продажам, в салоне сотовой связи и часто был волонтером на массовых мероприятиях. «Работал стюардом на футбольном стадионе и во Дворце игровых видов спорта», — заключил знакомый. После падения Никиты на рельсы, работа метрополитена остановилась на несколько часов. Его тело достали из-под вагона спасатели. Затем труп передали похоронной службе. Известно, что парень в последнее время лечился от депрессии. За пару часов до ЧП он был дома и вел себя обычно. Предсмертной записки не оставил, рассказывала его мама. Она уже была на опознании. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.