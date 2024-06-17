Смена полпреда Путина на Урале сорвалась в последний момент

Полпред президента РФ на Урале сменится не раньше осени 2024-го, это должно было произойти раньше, но кадровое решение переиграли в последний момент. Об этом URA.RU рассказал информированный источник в истеблишменте Екатеринбурга (там находится штаб-квартира полпреда).
По данным собеседника, бумаги о назначении нового полпреда как минимум готовились. «Но потом сорвалось. Был выбран другой сценарий», — поделился источник. Причину он не назвал.
Вечером 15 июня лидер «Единой России» Дмитрий Медведев представил действующего полпреда — Владимира Якушева — в статусе врио секретаря генсовета «Единой России» (это вторая по значимости должность в партии). На этом посту Якушев сменил Андрея Турчака, возглавившего Алтай. Опрошенные URA.RU источники во власти были убеждены, что совмещать две должности Якушев не будет — в силу колоссальной нагрузки. И ожидали — причем уже на этой неделе — назначения полпредом экс-главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Сейчас он возглавляет комитет Госдумы по экологии, и по задумке федеральных руководителей должен освободить место для бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
Однако после совещания у Медведева полпредство официально сообщило о совмещении. По данным двух источников URA.RU, вопрос о назначении Кобылкина отложен как минимум до осени. По одной из версий, Владимир Якушев может перейти в Совфед. «Не исключено, что даже от Алтая», — предположил один из источников. Дата съезда ЕР, на котором Якушева избавят от приставки врио секретаря, пока не определена. Это будет после Единого дня голосования (сентябрь) или в конце года, анонсирует один из собеседников. В полпредстве от комментариев по теме воздержались.
Ранее URA.RU по мотивам назначения Якушева в «Единой России» рассказывало, как он сделал полпредство реальной политической силой. И о вызовах, которые стоят перед ним в новой должности.
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