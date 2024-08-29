29 августа 2024

В Кургане на 1,5 недели ограничили движение по мосту на проспекте Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд ограничили из-за ремонтных работ
Проезд ограничили из-за ремонтных работ Фото:

В Кургане до 4 сентября ввели ограничение на проезд по путепроводу на проспекте Конституции. Это было необходимо для восстановления дорожного покрытия, указано в постановлении мэрии города.

«Разрешить частичное закрытие движения всех видов транспортных средств по нечетной стороне движения на путепроводе по проспекту Конституции в районе дома №79б с 08:00 (26 августа 2024 года) до 21:00 (4 сентября 2024 года). Оформить разрешение на производство земляных работ. Установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — написано в документе, имеющемся в редакции URA.RU.

Работу выполняет ООО «Стройиндустрия-7». Проезд обещают восстановить после ремонта. О том, где еще в областном центе есть ограничения на движение машин — узнаете из нашей публикации.

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В Кургане до 4 сентября ввели ограничение на проезд по путепроводу на проспекте Конституции. Это было необходимо для восстановления дорожного покрытия, указано в постановлении мэрии города. «Разрешить частичное закрытие движения всех видов транспортных средств по нечетной стороне движения на путепроводе по проспекту Конституции в районе дома №79б с 08:00 (26 августа 2024 года) до 21:00 (4 сентября 2024 года). Оформить разрешение на производство земляных работ. Установить соответствующие дорожные знаки и ограждение», — написано в документе, имеющемся в редакции URA.RU. Работу выполняет ООО «Стройиндустрия-7». Проезд обещают восстановить после ремонта. О том, где еще в областном центе есть ограничения на движение машин — узнаете из нашей публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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