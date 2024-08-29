Мэр Екатеринбурга в два раза поднял выплаты семьям участников СВО

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов увеличил размер единовременной выплаты семьям участников спецоперации со 100 до 200 тысяч рублей. Денежные средства получат родственники военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны до конца года. Это следует из постановления, подписанного мэром.
«Установить единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей семьям граждан Российской Федерации, заключивших с 1 августа 2024 по 31 декабря 2024 контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации», — следует из сообщения. Проконтролирует исполнение постановления вице-мэр Константин Шевченко.
Ранее город выделил по 100 тысяч рублей на каждого военнослужащего, заключившего контракт с Миноборны, а региональные власти увеличили единовременную выплату с 400 до 500 тысяч рублей. Теперь, учитывая городскую, региональную и федеральную поддержку, общая сумма после подписания договора составит более миллиона.
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