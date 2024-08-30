30 августа 2024

В МАК назвали вероятную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК: неполадки датчиков угла атаки стали причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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На самолете были неполадки с датчиками угла атаки
На самолете были неполадки с датчиками угла атаки Фото:

Неправильная установка датчиков угла атаки привела к крушению пассажирского лайнера Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье 12 июля. Об этом стало известно из данных промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Второй пилот информировал: „Смотри, у нас угол атаки большой“. КВС [командир воздушного судна] отреагировал: „Датчик угла атаки, что ли, не работает?“» — приводит диалог пилотов из отчета ТАСС.

Во время полета была превышена допустимая скорость, после чего последовал соответствующий звуковой сигнал, однако экипаж его не обсуждал. Также в документе говорится, что показания датчиков показывали расхождения еще за неделю до крушения воздушного судна. Тогда экипаж переключил приборы на резервную подсистему датчиков и завершил полет, указав на неисправности после приземления, говорится в отчете.

Лайнер рухнул в районе Коломны после вылета на испытания с с аэродрома Жуковский. Крушение унесло жизни трех членов экипажа. Уже 15 июля МАК начал расшифровку черных ящиков судна. МАК также установил, что в процессе снижения самолета отключился автопилот и автомат тяги, после чего экипаж перешел на ручное управление. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Неправильная установка датчиков угла атаки привела к крушению пассажирского лайнера Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье 12 июля. Об этом стало известно из данных промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК). «Второй пилот информировал: „Смотри, у нас угол атаки большой“. КВС [командир воздушного судна] отреагировал: „Датчик угла атаки, что ли, не работает?“» — приводит диалог пилотов из отчета ТАСС. Во время полета была превышена допустимая скорость, после чего последовал соответствующий звуковой сигнал, однако экипаж его не обсуждал. Также в документе говорится, что показания датчиков показывали расхождения еще за неделю до крушения воздушного судна. Тогда экипаж переключил приборы на резервную подсистему датчиков и завершил полет, указав на неисправности после приземления, говорится в отчете. Лайнер рухнул в районе Коломны после вылета на испытания с с аэродрома Жуковский. Крушение унесло жизни трех членов экипажа. Уже 15 июля МАК начал расшифровку черных ящиков судна. МАК также установил, что в процессе снижения самолета отключился автопилот и автомат тяги, после чего экипаж перешел на ручное управление. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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