В МАК назвали вероятную причину крушения SSJ-100 в Подмосковье

Неправильная установка датчиков угла атаки привела к крушению пассажирского лайнера Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье 12 июля. Об этом стало известно из данных промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
«Второй пилот информировал: „Смотри, у нас угол атаки большой“. КВС [командир воздушного судна] отреагировал: „Датчик угла атаки, что ли, не работает?“» — приводит диалог пилотов из отчета ТАСС.
Во время полета была превышена допустимая скорость, после чего последовал соответствующий звуковой сигнал, однако экипаж его не обсуждал. Также в документе говорится, что показания датчиков показывали расхождения еще за неделю до крушения воздушного судна. Тогда экипаж переключил приборы на резервную подсистему датчиков и завершил полет, указав на неисправности после приземления, говорится в отчете.
Лайнер рухнул в районе Коломны после вылета на испытания с с аэродрома Жуковский. Крушение унесло жизни трех членов экипажа. Уже 15 июля МАК начал расшифровку черных ящиков судна. МАК также установил, что в процессе снижения самолета отключился автопилот и автомат тяги, после чего экипаж перешел на ручное управление. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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