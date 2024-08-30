ВСУ ударили по многоквартирному дому и детсаду в Белгороде: что известно о жертвах и разрушениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили кассетными боеприпасами по Белгороду. Пострадало несколько многоквартирных домов, детский сад и другие объекты. В результате атаки погибли минимум пять человек. Подробнее о трагедии — в материале URA.RU.
Удар по Белгороду, что разрушено
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Было сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.
По предварительной информации, в городе удар пришелся на два многоквартирных дома — пробиты окна и кровля, а еще в одном повреждено остекление. Также были повреждены два коммерческих и социальных объекта — у них повреждены остекление и фасады. Гладков подчеркнул, что ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир».
Помимо этого, осколками были посечены девять машин. Также загорелась трава на окраине города. Информация о последствиях атаки уточняется.
Разрушения в Белгородском районе
В поселке Дубовое в Белгородском районе загорелись два частных дома, машина и гараж — пожарные уже выехали по адресам и потушили возгорание. Также были поражены 13 автомобилей. От удара пострадал многоквартирный дом и пять частных домов. В них выбиты окна и повреждена кровля.
Сколько пострадавших и погибших
После происшествия губернатор региона заявил, что ранены семь мирных жителей, а один из них погиб. «К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата… Предварительно, ранены 7 мирных жителей», — заявил он в своем telegram-канале.
Однако позже число жертв увеличилось. По словам Гладкова, от удара погибло минимум пять человек — четыре мужчины и одна женщина. Ранены 37 мирных жителей, среди которых шесть детей. В тяжелом состоянии находятся семь взрослых и трое детей. Пострадавших доставили в больницы Белгорода. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
По информации telegram-канала Shot, один человек погиб за рулем автомобиля. Он ехал по трассе в районе улицы Щорса в Белгороде, когда автомобиль попал под ракетный удар ВСУ.
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