30 августа 2024

Shot: выросло число пострадавших и погибших при обстреле Белгорода

Shot: число пострадавших при атаке на Белгород достигло 14 человек, погибло двое
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Среди пострадавших от обстрела есть дети Фото:

В Белгороде число пострадавших при обстреле ВСУ достигло 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Известно о двух погибших.

«ВСУ нанесли ракетный удар по центру и пригороду Белгорода. В данный момент известно о двух погибших. Число пострадавших увеличилось до 14, четверо из них в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал. Уточняется, что среди раненых есть трое детей. Они получили осколочные ранения. Также сообщается, что в результате обстрела есть прямые попадания в жилые дома, некоммерческие объекты и легковой автомобиль.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ по Белгороду. По его словам, убит один человек, еще семь ранены.

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В Белгороде число пострадавших при обстреле ВСУ достигло 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Известно о двух погибших. «ВСУ нанесли ракетный удар по центру и пригороду Белгорода. В данный момент известно о двух погибших. Число пострадавших увеличилось до 14, четверо из них в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал. Уточняется, что среди раненых есть трое детей. Они получили осколочные ранения. Также сообщается, что в результате обстрела есть прямые попадания в жилые дома, некоммерческие объекты и легковой автомобиль. Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ по Белгороду. По его словам, убит один человек, еще семь ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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