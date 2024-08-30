Shot: выросло число пострадавших и погибших при обстреле Белгорода

В Белгороде число пострадавших при обстреле ВСУ достигло 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Известно о двух погибших.
«ВСУ нанесли ракетный удар по центру и пригороду Белгорода. В данный момент известно о двух погибших. Число пострадавших увеличилось до 14, четверо из них в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал. Уточняется, что среди раненых есть трое детей. Они получили осколочные ранения. Также сообщается, что в результате обстрела есть прямые попадания в жилые дома, некоммерческие объекты и легковой автомобиль.
Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ по Белгороду. По его словам, убит один человек, еще семь ранены.
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