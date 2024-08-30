Shot: выросло число пострадавших и погибших при обстреле Белгорода

Shot: число пострадавших при атаке на Белгород достигло 14 человек, погибло двое

Среди пострадавших от обстрела есть дети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Белгороде число пострадавших при обстреле ВСУ достигло 14 человек. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Известно о двух погибших.

«ВСУ нанесли ракетный удар по центру и пригороду Белгорода. В данный момент известно о двух погибших. Число пострадавших увеличилось до 14, четверо из них в тяжелом состоянии», — передает telegram-канал. Уточняется, что среди раненых есть трое детей. Они получили осколочные ранения. Также сообщается, что в результате обстрела есть прямые попадания в жилые дома, некоммерческие объекты и легковой автомобиль.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ по Белгороду. По его словам, убит один человек, еще семь ранены.