Российские войска уничтожили батальон ВСУ: главное о ситуация в Курской области за ночь

Алаудинов: командир взвода ВС РФ спас 18 бойцов в Судже и погиб

31 августа 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Российский командир спас бойцов ценой своей жизни (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На курском направлении Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Противник пытался продавить участок, где находятся российские войса, но добиться ничего не получилось. Главное о боях на курском направлении к утру 31 августа — в материале на URA.RU. ВС РФ уничтожили батальон ВСУ Российские военные на курском направлении нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как заявил Алаудинов, батальон пострадал очень сильно. В ходе боевых действий также были уничтожены несколько бронированных боевых машин противника, сообщил Алаудинов в telegram-канале. Сколько боевиков ВСУ погибло на курском направлении Около семи тысяч человек составили потери ВСУ на курском направлении, сообщил Алаудинов. Противник также возводит укрепления на участках в Курской области, которую они ранее атаковали. Молодой командир спас 18 своих бойцов в Судже и погиб В Суджанском районе Курской области командир взвода спас 18 бойцов, но сам погиб. Во время нападения ВСУ он завел бойцов в один из домов. Когда его начали обстреливать украинцы, командир приказал покинуть дом через заднюю дверь, а сам остался прикрывать ребят. На протяжении десяти минут был бой. «Я понял, что он в этом бою погиб», — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в telegram-канале. Он отметил, что такие ребята должны стать примером для молодых бойцов. Уничтожение бронированной машины иностранного производства Отряд Каштана в районе Нечаева уничтожил бронированную боевую машину иностранного производства, сообщил Алаудинов в telegram-канале. К посту он приложил видео, на котором показан процесс уничтожения машины. «Не даем [украинцам] кататься по нашим землям», — добавлено в описании под видео. Потери ВСУ на курском направлении составили около семи тысяч человек, говорил Алаудинов Фото: Официальный портал Киева В Курск доставили помощь от медиков Орехово-Зуевской больницы В Курск доставили гуманитарную помощь от медиков Орехово-Зуевской больницы. Медработники собрали все необходимое — матрасы, медицинские расходные материалы, гигиенические средства, продуктовые наборы, подушки, одеяла и прочее. Всего пять тонн, говорится в сообщении в telegram-канале «Город Курск». Машину сопровождал Николай Ушаков — заведующий инфекционным отделением Орехово-Зуевской больницы. Как коренной курянин, он не смог остаться в стороне от беды, которая пришла в его родной край. Очередная партия гуманитарного груза направлена в Курс из Республики Коми Полторы тонны продуктов питания местных производителей будут доставлены на распределительные пункты и переданы жителям Курской области, пострадавшим от ударов ВСУ. Груз собран за считанные часы, говорится в официальном аккаунте Республики Коми в telegram. «Два микроавтобуса доверху наполнены продукцией Птицефабрики „Зеленецкой“, Сыктывкарского молочного завода и Сыктывкарского хлебозавода. Молочная продукция перевозится в специальных термоконтейнерах, которые выделила компания „Скат“», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курском направлении Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель начальника командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Противник пытался продавить участок, где находятся российские войса, но добиться ничего не получилось. Главное о боях на курском направлении к утру 31 августа — в материале на URA.RU. Российские военные на курском направлении нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как заявил Алаудинов, батальон пострадал очень сильно. В ходе боевых действий также были уничтожены несколько бронированных боевых машин противника, сообщил Алаудинов в telegram-канале. Около семи тысяч человек составили потери ВСУ на курском направлении, сообщил Алаудинов. Противник также возводит укрепления на участках в Курской области, которую они ранее атаковали. В Суджанском районе Курской области командир взвода спас 18 бойцов, но сам погиб. Во время нападения ВСУ он завел бойцов в один из домов. Когда его начали обстреливать украинцы, командир приказал покинуть дом через заднюю дверь, а сам остался прикрывать ребят. На протяжении десяти минут был бой. «Я понял, что он в этом бою погиб», — рассказал Алаудинов на видео, опубликованном в telegram-канале. Он отметил, что такие ребята должны стать примером для молодых бойцов. Отряд Каштана в районе Нечаева уничтожил бронированную боевую машину иностранного производства, сообщил Алаудинов в telegram-канале. К посту он приложил видео, на котором показан процесс уничтожения машины. «Не даем [украинцам] кататься по нашим землям», — добавлено в описании под видео. В Курск доставили гуманитарную помощь от медиков Орехово-Зуевской больницы. Медработники собрали все необходимое — матрасы, медицинские расходные материалы, гигиенические средства, продуктовые наборы, подушки, одеяла и прочее. Всего пять тонн, говорится в сообщении в telegram-канале «Город Курск». Машину сопровождал Николай Ушаков — заведующий инфекционным отделением Орехово-Зуевской больницы. Как коренной курянин, он не смог остаться в стороне от беды, которая пришла в его родной край. Полторы тонны продуктов питания местных производителей будут доставлены на распределительные пункты и переданы жителям Курской области, пострадавшим от ударов ВСУ. Груз собран за считанные часы, говорится в официальном аккаунте Республики Коми в telegram. «Два микроавтобуса доверху наполнены продукцией Птицефабрики „Зеленецкой“, Сыктывкарского молочного завода и Сыктывкарского хлебозавода. Молочная продукция перевозится в специальных термоконтейнерах, которые выделила компания „Скат“», — говорится в сообщении.