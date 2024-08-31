Спасатели выдвинулись на поиски вертолета Ми-8, который пропала в Камчатском крае. Об этом сообщили в МЧС России, предоставив советующее видео. Воздушное судно перестало появляться на радарах, а экипаж спустя 10 минут после вылета перестал выходить на связь.
«На поиски выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России. В готовности к вылету ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту», — говорится в
Борт «Витязь Аэро» пропал при вылете из поселка Николаевка Елизовского района. По факту произошедшего на данный момент проводится проверка. В Росавиации подтвердили пропажу вертолета. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Также в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что Ми-8 пропал рядом с вулканом Вачкажец на Камчатке. Проверку по возможным нарушениям правил безопасности проводит следственный отдел на транспорте.
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