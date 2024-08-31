Спасатели начали поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8. Видео

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Наземная группа МЧС ищет пропавший с радаров вертолет Ми-8 Фото:

Спасатели выдвинулись на поиски вертолета Ми-8, который пропала в Камчатском крае. Об этом сообщили в МЧС России, предоставив советующее видео. Воздушное судно перестало появляться на радарах, а экипаж спустя 10 минут после вылета перестал выходить на связь.

«На поиски выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России. В готовности к вылету ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту», — говорится в telegram-канале МЧС.

Борт «Витязь Аэро» пропал при вылете из поселка Николаевка Елизовского района. По факту произошедшего на данный момент проводится проверка. В Росавиации подтвердили пропажу вертолета. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Также в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что Ми-8 пропал рядом с вулканом Вачкажец на Камчатке. Проверку по возможным нарушениям правил безопасности проводит следственный отдел на транспорте.

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Спасатели выдвинулись на поиски вертолета Ми-8, который пропала в Камчатском крае. Об этом сообщили в МЧС России, предоставив советующее видео. Воздушное судно перестало появляться на радарах, а экипаж спустя 10 минут после вылета перестал выходить на связь. «На поиски выдвинулась наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России. В готовности к вылету ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту», — говорится в telegram-канале МЧС. Борт «Витязь Аэро» пропал при вылете из поселка Николаевка Елизовского района. По факту произошедшего на данный момент проводится проверка. В Росавиации подтвердили пропажу вертолета. Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщил, что, по предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Также в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что Ми-8 пропал рядом с вулканом Вачкажец на Камчатке. Проверку по возможным нарушениям правил безопасности проводит следственный отдел на транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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