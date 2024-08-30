Охотник на свердловских коррупционеров попал под уголовное дело, участвует ФСБ

Уволенный оперативник свердловского ГУ МВД Мальцев признался в преступлении

31 августа 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Евгения Мальцева уволили из полиции в мае (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Бывший сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мальцев попал под уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Мальцеву вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он дал признательные показания. Расследование находится на контроле УФСБ», — передал собеседник. В спецслужбе и Следственном комитете от комментариев воздержались. Как сообщало URA.RU, 24 мая Мальцева и его коллегу Игоря Уралова допрашивали в УФСБ. Сразу после этого Мальцева уволили. По данным агентства, несогласный с этим решением, он рассматривал возможность восстановиться. Высказывалась версия, что увольнение Мальцева могло быть следствием ареста замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицина, обвиненного во взяточничестве. Делом чиновника занимался именно Мальцев, и даже участвовал в задержании. «Вероятно, сошлись две группы силовиков. Одни были на стороне оперативника, другие — против. Последние победили», — говорил один из источников. Новость по теме ФСБ пришла за опером, который задерживал свердловского замминистра Мальцев в силовой среде имеет репутацию грозы свердловских чиновников. У него в разработке были не только Кислицын, но и многие другие чиновники, в частности, мэры, которые сейчас за решеткой. «Да вообще все наработки по чиновникам-коррупционерам были мальцевскими», — передает информированный собеседник. Интересно, что к Мальцеву и Уралову силовики пришли сразу после ареста их шефа Андрея Дьякова. Он проходит по уголовному делу о получении взятки в размере около 200 миллионов рублей. Обвинения против Дьякова строятся на показаниях его приятеля, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, фигуранта другого уголовного дела о мошенничестве — в отношении экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгений Мальцев попал под уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде. «Мальцеву вменяют посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Он дал признательные показания. Расследование находится на контроле УФСБ», — передал собеседник. В спецслужбе и Следственном комитете от комментариев воздержались. Как сообщало URA.RU, 24 мая Мальцева и его коллегу Игоря Уралова допрашивали в УФСБ. Сразу после этого Мальцева уволили. По данным агентства, несогласный с этим решением, он рассматривал возможность восстановиться. Высказывалась версия, что увольнение Мальцева могло быть следствием ареста замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицина, обвиненного во взяточничестве. Делом чиновника занимался именно Мальцев, и даже участвовал в задержании. «Вероятно, сошлись две группы силовиков. Одни были на стороне оперативника, другие — против. Последние победили», — говорил один из источников. Мальцев в силовой среде имеет репутацию грозы свердловских чиновников. У него в разработке были не только Кислицын, но и многие другие чиновники, в частности, мэры, которые сейчас за решеткой. «Да вообще все наработки по чиновникам-коррупционерам были мальцевскими», — передает информированный собеседник. Интересно, что к Мальцеву и Уралову силовики пришли сразу после ареста их шефа Андрея Дьякова. Он проходит по уголовному делу о получении взятки в размере около 200 миллионов рублей. Обвинения против Дьякова строятся на показаниях его приятеля, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, фигуранта другого уголовного дела о мошенничестве — в отношении экс-невестки первого вице-спикера заксо Аркадия Чернецкого Анастасии.