В деле свердловского борца с коррупцией всплыла взятка в 30 миллионов

Уволенному офицеру свердловского ГУ МВД Мальцеву вменяют участие в коррупции

31 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Полицейский дал признательные показания (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Бывшему сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгению Мальцеву вменяют участие в передаче крупной взятки. Детали уголовного дела URA.RU раскрыл источник в силовой среде. По его словам, следствие считает, что в ноябре 2023 года Мальцев получил от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» 30 миллионов рублей. Ей была необходима помощь в прохождении госэкспертизы по школе в Косулино. Ее отстроили к августу 2023 года, там уже учатся дети. Ход работ контролировал лично губернатор Евгений Куйвашев. С «Нартексом» власти до сих пор не расплатились — компания настаивает, чтобы сумма контракта была увеличена почти в два раза, ведь из-за антироссийских санкций стройматериалы подорожали. И обратилась в госэкспертизу, чтобы увеличить фактическую стоимость работ. Новость по теме Охотник на свердловских коррупционеров попал под уголовное дело, участвует ФСБ «Мальцев передал 30 млн своему знакомому — Ларионову (его имя собеседник URA.RU не назвал, но известно, что этот человек, судимый за грабеж в начале „нулевых“, тоже был задержан УФСБ и проходит подозреваемым — прим. ред.). Ларионов направил деньги дальше по цепочке, через некоего Кондрашина, сотрудникам „Управления государственной экспертизы“», — рассказал знакомый с материалами дела источник. Мальцев и Ларионов находятся под подпиской о невыезде. В Следственном комитете и УФСБ от комментариев по теме воздерживаются. Мальцева и его коллегу Игоря Уралова допрашивали в УФСБ 24 мая. Сразу после этого Мальцева уволили. По данным агентства, несогласный с этим решением, он рассматривал возможность восстановиться. Уголовное дело в отношении Мальцева возбудили в конце августа. Отставной офицер дал признательные показания. Когда он попал под преследование, высказывалась версия, что это может быть следствием ареста замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицина, обвиненного во взяточничестве. Делом чиновника занимался именно Мальцев. «Вероятно, сошлись две группы силовиков. Одни были на стороне оперативника, другие — против. Последние победили», — говорил один из источников URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Евгению Мальцеву вменяют участие в передаче крупной взятки. Детали уголовного дела URA.RU раскрыл источник в силовой среде. По его словам, следствие считает, что в ноябре 2023 года Мальцев получил от замдиректора строительной фирмы «Нартекс» 30 миллионов рублей. Ей была необходима помощь в прохождении госэкспертизы по школе в Косулино. Ее отстроили к августу 2023 года, там уже учатся дети. Ход работ контролировал лично губернатор Евгений Куйвашев. С «Нартексом» власти до сих пор не расплатились — компания настаивает, чтобы сумма контракта была увеличена почти в два раза, ведь из-за антироссийских санкций стройматериалы подорожали. И обратилась в госэкспертизу, чтобы увеличить фактическую стоимость работ. «Мальцев передал 30 млн своему знакомому — Ларионову (его имя собеседник URA.RU не назвал, но известно, что этот человек, судимый за грабеж в начале „нулевых“, тоже был задержан УФСБ и проходит подозреваемым — прим. ред.). Ларионов направил деньги дальше по цепочке, через некоего Кондрашина, сотрудникам „Управления государственной экспертизы“», — рассказал знакомый с материалами дела источник. Мальцев и Ларионов находятся под подпиской о невыезде. В Следственном комитете и УФСБ от комментариев по теме воздерживаются. Мальцева и его коллегу Игоря Уралова допрашивали в УФСБ 24 мая. Сразу после этого Мальцева уволили. По данным агентства, несогласный с этим решением, он рассматривал возможность восстановиться. Уголовное дело в отношении Мальцева возбудили в конце августа. Отставной офицер дал признательные показания. Когда он попал под преследование, высказывалась версия, что это может быть следствием ареста замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицина, обвиненного во взяточничестве. Делом чиновника занимался именно Мальцев. «Вероятно, сошлись две группы силовиков. Одни были на стороне оперативника, другие — против. Последние победили», — говорил один из источников URA.RU.