Песков объяснил, почему Дурова не задержали в России

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России к основателю Telegram Павлу Дурову также были вопросы, однако ареста не последовало. Он отметил, что использование Telegram террористами не является основанием для ареста его создателя.
«Террористы пользуются „Телеграм“. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора „Рено“ или „Ситроен“?» — отметил Песков во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
Предпринимателя Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.