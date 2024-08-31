Песков объяснил, почему Дурова не задержали в России

Песков: в РФ к Дурову были вопросы, но пользование Telegram — не причина ареста
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Павла Дурова не арестовали в России, хотя вопросы к нему были, заявил Песков
Павла Дурова не арестовали в России, хотя вопросы к нему были, заявил Песков Фото:
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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России к основателю Telegram Павлу Дурову также были вопросы, однако ареста не последовало. Он отметил, что использование Telegram террористами не является основанием для ареста его создателя.

«Террористы пользуются „Телеграм“. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора „Рено“ или „Ситроен“?» — отметил Песков во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

Предпринимателя Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram. 

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России к основателю Telegram Павлу Дурову также были вопросы, однако ареста не последовало. Он отметил, что использование Telegram террористами не является основанием для ареста его создателя. «Террористы пользуются „Телеграм“. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора „Рено“ или „Ситроен“?» — отметил Песков во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным. Интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Предпринимателя Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Его подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им мессенджера Telegram. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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