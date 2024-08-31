Стало известно о состоянии летевших на Ан-2 после происшествия в Северной Осетии

Минздрав: пилоты самолета Ан-2 находятся в тяжелом состоянии
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Пилоты самолета Ан-2 находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами Фото:

Пилоты самолета Ан-2 после происшествия в Северной Осетии находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших детей также отвезли в больницу. Об этом сообщили в Минздраве региона.

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«Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Оба пилота самолета в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей. Сейчас врачи проводят дополнительные осмотры и обследования», — написали в telegram-канале «Минздрав РСО-Алания».

Кроме того, сообщается, что трое детей, пострадавших при посадке самолета, доставлены в больницу. Пострадавшие — девочки 2014 и 2016 года рождения. Их состояние оценено как средней степени тяжести.

Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на окраине Владикавказа. На совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети

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Пилоты самолета Ан-2 после происшествия в Северной Осетии находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших детей также отвезли в больницу. Об этом сообщили в Минздраве региона. «Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Оба пилота самолета в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей. Сейчас врачи проводят дополнительные осмотры и обследования», — написали в telegram-канале «Минздрав РСО-Алания». Кроме того, сообщается, что трое детей, пострадавших при посадке самолета, доставлены в больницу. Пострадавшие — девочки 2014 и 2016 года рождения. Их состояние оценено как средней степени тяжести. Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на окраине Владикавказа. На совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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