Стало известно о состоянии летевших на Ан-2 после происшествия в Северной Осетии

Минздрав: пилоты самолета Ан-2 находятся в тяжелом состоянии

31 августа 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Пилоты самолета Ан-2 находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами Фото: Анна Майорова © URA.RU Пилоты самолета Ан-2 после происшествия в Северной Осетии находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших детей также отвезли в больницу. Об этом сообщили в Минздраве региона. Новость по теме Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии: что произошло, пострадавшие «Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Оба пилота самолета в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей. Сейчас врачи проводят дополнительные осмотры и обследования», — написали в telegram-канале «Минздрав РСО-Алания». Кроме того, сообщается, что трое детей, пострадавших при посадке самолета, доставлены в больницу. Пострадавшие — девочки 2014 и 2016 года рождения. Их состояние оценено как средней степени тяжести. Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на окраине Владикавказа. На совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилоты самолета Ан-2 после происшествия в Северной Осетии находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших детей также отвезли в больницу. Об этом сообщили в Минздраве региона. «Четверо взрослых пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Оба пилота самолета в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей. Сейчас врачи проводят дополнительные осмотры и обследования», — написали в telegram-канале «Минздрав РСО-Алания». Кроме того, сообщается, что трое детей, пострадавших при посадке самолета, доставлены в больницу. Пострадавшие — девочки 2014 и 2016 года рождения. Их состояние оценено как средней степени тяжести. Ранее самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на окраине Владикавказа. На совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети