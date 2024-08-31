Ан-2 совершил жесткую посадку в Северной Осетии: что произошло, пострадавшие

На окраине Владикавказа самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. На борту воздушного судна находилось 15 человек. Предварительно, среди них есть семь пострадавших. Точное место посадки пока не известно, самолет сейчас разыскивают сотрудники МЧС. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Экстренная посадка
Во Владикавказе произошло ЧП с участием самолета Ан-2, самолет совершил аварийную посадку на окраине города на пастбище. На борту воздушного судна находились 15 человек, включая двух членов экипажа, двоих детей, больных коклюшем, и группу парашютистов. Предварительно пострадало восемь человек.
Отмечается, что инцидент произошел, когда самолет выполнял учебно-тренировочные полеты для парашютных прыжков, сообщили во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ России. Восемь парашютистов во время полета десантировались. О произошедшем службе спасения сообщил сам пилот воздушного судна.
Реакция экстренных служб
Сразу после сообщения о происшествии, сотрудники МЧС были направлены к предполагаемому месту аварийной посадки. Точное местоположение самолета оставалось неизвестным, однако позже было установлено, что инцидент произошел между селениями Майрамадаг и Кобан в гористой местности. Всего от МЧС России привлекались 28 специалистов и 7 единиц техники, сообщило ГУ МЧС по региону в telegram-канале.
Медики направили на место пять автомобилей скорой помощи. Из-за отсутствия доступа для транспорта и мобильной связи спасатели и врачи были вынуждены продвигаться к месту пешком.
Количество пострадавших
По последним данным МЧС РФ, в результате происшествия пострадало семь человек, среди них три ребенка. Часть пострадавших дошла до медиков самостоятельно, троих пришлось транспортировать к автомобилю, подъехавшему максимально близко к месту ЧП. Сложность операции была обусловлена труднодоступностью местности.
Проверка военной прокуратуры
В связи с инцидентом военная прокуратура Южного военного округа начала проверку исполнения законодательства в области безопасности полетов. Прокурорское реагирование будет осуществлено после установления причин и обстоятельств происшествия.
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