Mash: на совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети

На борту совершившего жесткую посадку под Владикавказом самолета Ан-2 находились дети, больные коклюшем. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Больных коклюшем детей взяли на борт Ан-2», — говорится в сообщении telegram-канала. По предварительной информации, их перевозка была осуществлена нелегально. Родители на Северном Кавказе и в Северной Осетии готовы платить свыше 5 тысяч рублей за несколько минут полета, полагая, что это поможет в лечении болезни.
По словам авторов, эксперты в области эпидемиологии не находят логического объяснения предположению о том, что полеты могут оказывать влияние на лечение или служить профилактикой коклюша. Нет научных доказательств того, что поднятие в воздух может помочь в борьбе с этим заболеванием. Роспотребнадзор подчеркивает, что единственным действенным методом профилактики коклюша является вакцинация.
Ранее сообщалось о жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе. На борту находилось 15 человек.
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