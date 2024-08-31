Mash: на совершившем жесткую посадку Ан-2 находились больные коклюшем дети

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Больных коклюшем детей перевозили на борту Ан-2 нелегально
Больных коклюшем детей перевозили на борту Ан-2 нелегально Фото:

На борту совершившего жесткую посадку под Владикавказом самолета Ан-2 находились дети, больные коклюшем. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Больных коклюшем детей взяли на борт Ан-2», — говорится в сообщении telegram-канала. По предварительной информации, их перевозка была осуществлена нелегально. Родители на Северном Кавказе и в Северной Осетии готовы платить свыше 5 тысяч рублей за несколько минут полета, полагая, что это поможет в лечении болезни.

По словам авторов, эксперты в области эпидемиологии не находят логического объяснения предположению о том, что полеты могут оказывать влияние на лечение или служить профилактикой коклюша. Нет научных доказательств того, что поднятие в воздух может помочь в борьбе с этим заболеванием. Роспотребнадзор подчеркивает, что единственным действенным методом профилактики коклюша является вакцинация.

Ранее сообщалось о жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе. На борту находилось 15 человек. 

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На борту совершившего жесткую посадку под Владикавказом самолета Ан-2 находились дети, больные коклюшем. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Больных коклюшем детей взяли на борт Ан-2», — говорится в сообщении telegram-канала. По предварительной информации, их перевозка была осуществлена нелегально. Родители на Северном Кавказе и в Северной Осетии готовы платить свыше 5 тысяч рублей за несколько минут полета, полагая, что это поможет в лечении болезни. По словам авторов, эксперты в области эпидемиологии не находят логического объяснения предположению о том, что полеты могут оказывать влияние на лечение или служить профилактикой коклюша. Нет научных доказательств того, что поднятие в воздух может помочь в борьбе с этим заболеванием. Роспотребнадзор подчеркивает, что единственным действенным методом профилактики коклюша является вакцинация. Ранее сообщалось о жесткой посадке самолета Ан-2 во Владикавказе. На борту находилось 15 человек. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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