«Царьград»: Путин выдал экс-замминистра обороны Попову «черную метку»

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Экс-замминистра обороны Попов был уволен без возможности перевода в резерв
Экс-замминистра обороны Попов был уволен без возможности перевода в резерв Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Президент России Владимир Путин выдал экс-замминистра обороны генералу Павлу Попову «черную метку», он был уволен без права перевода в резерв или предоставления другой должности. Об этом сообщает источник «Царьград».

«Был еще один важный знак, который знающие люди сочли „чёрной меткой“ Попову, — формулировка „уволить с военной службы“», — заявил источник изданию. Как утверждается, эта деталь оказалась малозаметной, но крайне важной.

В отличие от предыдущих случаев, когда высокопоставленные военные чиновники получали номинальные должности после ареста, Попов был уволен без перевода в резерв или предоставления иной должности. Это решение воспринято как «полный расчёт» и сигнал о полном разрыве отношений.

Ранее сообщалось, что 3 августа директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован в Москве по подозрению в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на финансирование парка. В ходе следственных действий было установлено, что Попов также обогащался за счет парка с 2021 года. Он был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве. У бывшего чиновника и его родственников обнаружена недвижимость в столице, Подмосковье и Краснодарском крае на сумму свыше 500 миллионов рублей.

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Президент России Владимир Путин выдал экс-замминистра обороны генералу Павлу Попову «черную метку», он был уволен без права перевода в резерв или предоставления другой должности. Об этом сообщает источник «Царьград». «Был еще один важный знак, который знающие люди сочли „чёрной меткой“ Попову, — формулировка „уволить с военной службы“», — заявил источник изданию. Как утверждается, эта деталь оказалась малозаметной, но крайне важной. В отличие от предыдущих случаев, когда высокопоставленные военные чиновники получали номинальные должности после ареста, Попов был уволен без перевода в резерв или предоставления иной должности. Это решение воспринято как «полный расчёт» и сигнал о полном разрыве отношений. Ранее сообщалось, что 3 августа директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован в Москве по подозрению в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на финансирование парка. В ходе следственных действий было установлено, что Попов также обогащался за счет парка с 2021 года. Он был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве. У бывшего чиновника и его родственников обнаружена недвижимость в столице, Подмосковье и Краснодарском крае на сумму свыше 500 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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