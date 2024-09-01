Спасатели нашли 17 тел погибших пассажиров разбившегося на Камчатке вертолет

Никто из членов экипажа Ми-8 не выжил
В Камчатском крае спасатели нашли 17 тел погибших пассажиров разбившегося вертолета Ми-8. Поиски оставшихся продолжаются.
«Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — сообщает МЧС России. Всего на борту вертолета находилось 22 человека, среди них 19 туристов и три члена экипажа. Никто из пассажиров в результате крушения не выжил.
Вертолет Ми-8 пропал с радаров вскоре после взлета в субботу, 31 августа. Обломки вертолета были найдены 1 сентября. Причиной крушения экипажа стало столкновение с сопкой.
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