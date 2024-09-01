Спасатели нашли 17 тел погибших пассажиров разбившегося на Камчатке вертолет

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Пожар у Салаирки. Тюмень , вертолет, пожарный вертолет
Никто из членов экипажа Ми-8 не выжил Фото:

В Камчатском крае спасатели нашли 17 тел погибших пассажиров разбившегося вертолета Ми-8. Поиски оставшихся продолжаются.

«Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — сообщает МЧС России. Всего на борту вертолета находилось 22 человека, среди них 19 туристов и три члена экипажа. Никто из пассажиров в результате крушения не выжил.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров вскоре после взлета в субботу, 31 августа. Обломки вертолета были найдены 1 сентября. Причиной крушения экипажа стало столкновение с сопкой.

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В Камчатском крае спасатели нашли 17 тел погибших пассажиров разбившегося вертолета Ми-8. Поиски оставшихся продолжаются. «Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются», — сообщает МЧС России. Всего на борту вертолета находилось 22 человека, среди них 19 туристов и три члена экипажа. Никто из пассажиров в результате крушения не выжил. Вертолет Ми-8 пропал с радаров вскоре после взлета в субботу, 31 августа. Обломки вертолета были найдены 1 сентября. Причиной крушения экипажа стало столкновение с сопкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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