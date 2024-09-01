ТАСС: выживших при крушении вертолета на Камчатке нет

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, вертолет ансат, санитарный вертолет
При крушении вертолета Ми-8 на Камчатке погибли 19 туристов и 3 члена экипажа Фото:

При крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае никто не выжил. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет», — пишет ТАСС со ссылкой на источники. Экипаж разбился, врезавшись в сопку.

В субботу, 31 августа, вертолет Ми-8 пропал вблизи вулкана Вакажец на Камчатке. Он перестал отображаться на радарах спустя 10 минут после вылета. Обломки вертолета нашли 1 сентября.

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При крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае никто не выжил. Об этом сообщили в оперативных службах. «Выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет», — пишет ТАСС со ссылкой на источники. Экипаж разбился, врезавшись в сопку. В субботу, 31 августа, вертолет Ми-8 пропал вблизи вулкана Вакажец на Камчатке. Он перестал отображаться на радарах спустя 10 минут после вылета. Обломки вертолета нашли 1 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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