ТАСС: выживших при крушении вертолета на Камчатке нет

При крушении вертолета Ми-8 на Камчатке погибли 19 туристов и 3 члена экипажа
При крушении вертолета Ми-8 в Камчатском крае никто не выжил. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет», — пишет ТАСС со ссылкой на источники. Экипаж разбился, врезавшись в сопку.
В субботу, 31 августа, вертолет Ми-8 пропал вблизи вулкана Вакажец на Камчатке. Он перестал отображаться на радарах спустя 10 минут после вылета. Обломки вертолета нашли 1 сентября.
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