Mash: ВС РФ начали штурм Угледара

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Российские военные начали штурм Угледара, сообщил Mash
Российские военные начали штурм Угледара, сообщил Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм города Угледар. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-ой бригады ВС РФ.

«Начался штурм Угледара. Об этом сообщают морпехи 155-ой бригады, информацию подтверждают украинские тг-каналы», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что из-за переброса войск Вооруженные силы Украины не смогли удержать оборону населенного пункта.

Ранее сообщалось, что российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. ВС РФ перекрыли трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и заблокировав Угледар с северо-востока. ВСУ начали отводить свои подразделения. 

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Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм города Угледар. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-ой бригады ВС РФ. «Начался штурм Угледара. Об этом сообщают морпехи 155-ой бригады, информацию подтверждают украинские тг-каналы», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что из-за переброса войск Вооруженные силы Украины не смогли удержать оборону населенного пункта. Ранее сообщалось, что российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. ВС РФ перекрыли трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и заблокировав Угледар с северо-востока. ВСУ начали отводить свои подразделения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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