Mash: ВС РФ начали штурм Угледара

Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм города Угледар. Об этом сообщил telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-ой бригады ВС РФ.
«Начался штурм Угледара. Об этом сообщают морпехи 155-ой бригады, информацию подтверждают украинские тг-каналы», — говорится в telegram-канале. Там же отметили, что из-за переброса войск Вооруженные силы Украины не смогли удержать оборону населенного пункта.
Ранее сообщалось, что российские войска совершили мощный прорыв под Угледаром. ВС РФ перекрыли трассу на Константиновку, приблизившись к Водяному и заблокировав Угледар с северо-востока. ВСУ начали отводить свои подразделения.
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